Ремонт на АМ "Тракия": Ограничават движението край Стара Загора

от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Строително-монтажните работи ще са в участъка между 208-и и 218-и км в платното за Бургас

Снимка: БГНЕС
От днес започва ремонт на 10 км участък на АМ "Тракия" в района на Стара Загора.

Строително-монтажните работи ще са в участъка между 208-и и 218-и км в платното за Бургас.

Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока морето и една лента в посока към столицата.

Обходният маршрут за шофьорите е през първокласните пътища Стара Загора – Казанлък и Казанлък – Бургас.

Ремонтът на 10-километровото трасе трябва да приключи до края на месеца.

Ремонти по магистрала "Тракия" има още в областите София, Пазарджик и Сливен.

