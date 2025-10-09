След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
През цялата нощ курортът остана със забранен достъп с цел безопасност заради нови валежи
Продължават проверките за законността на строежите във ваканционно селище Елените.
През вчерашния ден при масирани полицейски акции бяха иззети документи от сградата на Община Несебър, РДНСК - Бургас и регионалната екоинспекция. Проверката се извършва под надзора на Окръжната прокуратура.
- След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
Според екоминистъра през последните 15 години нито един обект в местността "Козлука" не е минал пълната процедура за екооценка.
През цялата нощ курортът остана със забранен достъп с цел безопасност заради нови валежи.
Очаква се след 8.30 ч. достъпът на жителите до домовете им да бъде възстановен.
Назначена е и комисия от експерти, която да извърши оглед на застроеното дере в курортния комплекс, за да се прецени дали е възможно то да бъде почистено с цел осигуряване на водооток при евентуални бъдещи валежи.