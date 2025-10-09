БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им

През цялата нощ курортът остана със забранен достъп с цел безопасност заради нови валежи

След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
Снимка: БГНЕС
Продължават проверките за законността на строежите във ваканционно селище Елените.

През вчерашния ден при масирани полицейски акции бяха иззети документи от сградата на Община Несебър, РДНСК - Бургас и регионалната екоинспекция. Проверката се извършва под надзора на Окръжната прокуратура.

Според екоминистъра през последните 15 години нито един обект в местността "Козлука" не е минал пълната процедура за екооценка.

През цялата нощ курортът остана със забранен достъп с цел безопасност заради нови валежи.

Очаква се след 8.30 ч. достъпът на жителите до домовете им да бъде възстановен.

Назначена е и комисия от експерти, която да извърши оглед на застроеното дере в курортния комплекс, за да се прецени дали е възможно то да бъде почистено с цел осигуряване на водооток при евентуални бъдещи валежи.

#потоп в Елените #потоп по Черноморието #бедствие в Елените #Елените

