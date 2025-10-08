БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
Запази

Днес жителите на Елените имаха достъп до домовете си, за да разчистят и вземат вещи

мвр влезе сградата община несебър
Слушай новината

Продължават проверките и акциите в Елените, където потопът отне живота на 4 души. Полиция и прокуратура влязоха в Община Несебър, РДНСК и РИОСВ в Бургас. В момента тече документна проверка за застрояването на Елените. В самия курорт достъпът беше временно възстановен, за да могат хората да влязат в домовете си. Кабинетът взе решение днес пострадалите да получат помощ в размер до 7500 лв.

Малко преди 15:00 ч. днес се проведоха масирани акции на полицията. Униформени влязоха в сградата на Община Несебър, РДНСК - Бургас и регионалната екоинспекция. Действията са по разпореждане на прокуратурата, за търсене и изземване на документи, свързани с разследването на жертвите и строителството в Елените.
Според екоминистъра през последните 15 години нито един обект в местността "Козлука" не е минал пълната процедура за екооценка.

След решение на Областния кризисен щаб днес жителите на курорта се върнаха временно до домовете си, за да огледат щетите. Достъпът до Елените остава ограничен до утре сутрин, а ток и вода все още няма.

Малко преди 15:00 часа полиция влезе в Община Несебър по разпореждане на прокуратурата в търсене и изземане на документи, свързани с разследването на причините за смъртните случаи и на строителството в Елените. Акцията продължи по-малко от два часа.


По същото време проверка започна и в РДНСК-Бургас и регионалната екоинспекция.

Инж. Янчо Райков, директор на РДНСК-Бургас: "В момента тече проверка. Разпоредена е от министъра... Към настоящия момент имаме само една преписка, по която сме работили - 2015 година. Сигналът е от “Басейнова дирекция”. Просто ни сигнализират за извършено строителство в Елените”

Наводнението преди дни във ваканционно селище "Елените" отне живота на четирима души и институциите започнаха спешни проверки за нередности в строителството. Според екоминистъра са открити редица преписки със заключение да не се извършва оценка на въздействие върху околната.

Манол Генов, министър на околната среда и водите: “Наша отговорност е да изясним кога, защо и с чии правомощия на институции и служебни лица е станало застрояването, което провокира опустошителната стихия. “Басейнова дирекция - Черноморски район” не е търсена за съгласуване на инвестиционни предложения за застрояването в селище Елените - няма документални следи затова.

Кметът на Несебър отрича вина.

Николай Димитров, кмет на Община Несебър: “Няма да коментирам по тези теми! Когато е необходимо, ще ви дадем информация! Не сме го пуснали ние хотела, пуснали сме го с комплексен доклад на надзорна фирма, нали това ви обясних? Гледайте материала! Общината няма пряка отговорност! Когато има нещо да се каже, Общината ще излезе с официално становище.”

От тази сутрин жителите на „Елените“ имаха отново достъп до домовете си, за да разчистят и вземат вещи. Но гледката ги уплаши.

Марта, жител на ваканционно селище “Елените”: “Всичко е разрушено. Не знам какво ще правим оттук нататък. Това е първият път, в който се връщаме тук след потопа и гледката е ужасяваща. Имам и деца. Дори не можем дори да отворим дома си...”

Тежката техника също се върна на терен.

Екипът ни успя да стигне до най-разрушените части на курорта.

Автобус, забил се в една от първите вили тук в комплекса-картина, ясно показваща разрушителната сила на вълната.

До 08.30 часа утре сутринта достъпът до Елените остава ограничен, заради риск от нови валежи. В курорта все още няма ток и вода, а първите проби на РЗИ показват, че водата не е годна за пиене.

#потоп в Елените #бедствие в Елените #проверки

Водещи новини

Кризата с боклука отекна и в парламента: На помощ се включиха затворници и доброволци
Кризата с боклука отекна и в парламента: На помощ се включиха...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели и религии" Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели и религии"
Чете се за: 01:10 мин.
Още
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тръмп е поискал от Турция да убеди Хамас да приеме плана му за...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Близо 38 000 нарушения засне БГ ТОЛ за месец
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Политика по Балкански: Боклукът в Скопие в центъра на кампанията за...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ