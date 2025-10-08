След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър

Продължават проверките и акциите в Елените, където потопът отне живота на 4 души. Полиция и прокуратура влязоха в Община Несебър, РДНСК и РИОСВ в Бургас. В момента тече документна проверка за застрояването на Елените. В самия курорт достъпът беше временно възстановен, за да могат хората да влязат в домовете си. Кабинетът взе решение днес пострадалите да получат помощ в размер до 7500 лв.

Малко преди 15:00 ч. днес се проведоха масирани акции на полицията. Униформени влязоха в сградата на Община Несебър, РДНСК - Бургас и регионалната екоинспекция. Действията са по разпореждане на прокуратурата, за търсене и изземване на документи, свързани с разследването на жертвите и строителството в Елените.

Според екоминистъра през последните 15 години нито един обект в местността "Козлука" не е минал пълната процедура за екооценка.

След решение на Областния кризисен щаб днес жителите на курорта се върнаха временно до домовете си, за да огледат щетите. Достъпът до Елените остава ограничен до утре сутрин, а ток и вода все още няма.

Малко преди 15:00 часа полиция влезе в Община Несебър по разпореждане на прокуратурата в търсене и изземане на документи, свързани с разследването на причините за смъртните случаи и на строителството в Елените. Акцията продължи по-малко от два часа.



По същото време проверка започна и в РДНСК-Бургас и регионалната екоинспекция.

Инж. Янчо Райков, директор на РДНСК-Бургас: "В момента тече проверка. Разпоредена е от министъра... Към настоящия момент имаме само една преписка, по която сме работили - 2015 година. Сигналът е от “Басейнова дирекция”. Просто ни сигнализират за извършено строителство в Елените”

Наводнението преди дни във ваканционно селище "Елените" отне живота на четирима души и институциите започнаха спешни проверки за нередности в строителството. Според екоминистъра са открити редица преписки със заключение да не се извършва оценка на въздействие върху околната.

Манол Генов, министър на околната среда и водите: “Наша отговорност е да изясним кога, защо и с чии правомощия на институции и служебни лица е станало застрояването, което провокира опустошителната стихия. “Басейнова дирекция - Черноморски район” не е търсена за съгласуване на инвестиционни предложения за застрояването в селище Елените - няма документални следи затова.

Кметът на Несебър отрича вина.

Николай Димитров, кмет на Община Несебър: “Няма да коментирам по тези теми! Когато е необходимо, ще ви дадем информация! Не сме го пуснали ние хотела, пуснали сме го с комплексен доклад на надзорна фирма, нали това ви обясних? Гледайте материала! Общината няма пряка отговорност! Когато има нещо да се каже, Общината ще излезе с официално становище.”

От тази сутрин жителите на „Елените“ имаха отново достъп до домовете си, за да разчистят и вземат вещи. Но гледката ги уплаши.

Марта, жител на ваканционно селище “Елените”: “Всичко е разрушено. Не знам какво ще правим оттук нататък. Това е първият път, в който се връщаме тук след потопа и гледката е ужасяваща. Имам и деца. Дори не можем дори да отворим дома си...”

Тежката техника също се върна на терен.

Екипът ни успя да стигне до най-разрушените части на курорта.

Автобус, забил се в една от първите вили тук в комплекса-картина, ясно показваща разрушителната сила на вълната.

До 08.30 часа утре сутринта достъпът до Елените остава ограничен, заради риск от нови валежи. В курорта все още няма ток и вода, а първите проби на РЗИ показват, че водата не е годна за пиене.