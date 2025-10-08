Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
Екоминистърът представя резултати от проверката на терените, засегнати от наводненията по Южното Черноморие
"В нашето общество се появява усещане за липса на справедливост и безнаказаност. Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека. Днес работим с една цел - да върнем държавността и справедливостта. С моя заповед съм изпратил експерти от Министерството на околната среда и водите, "Басейнова дирекция - Черноморска" и РИОСВ - Бургас на терен за проверка на наводнените терени и щетите и доколко превенцията, която е направена предните години и възстановяване на разрушените обекти са издържани", заяви на брифинг министърът на околната среда и водите Манол Генов, който представи първите резултати от проверката, която разпореди, на терените, засегнати от наводненията по Южното Черноморие.
По думите му в момента от МОСВ разполагат с данни от два доклада.
"Наша отговорност е да изясним кога, защо и с чии правомощия на институции и служебни лица е станало застрояването, което провокира опустошителната стихия. Работим в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да видим къде и каква налична документация има", допълни Манол Генов.