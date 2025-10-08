БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

Директорът на РДНСК инж. Янчо Райков обясни, че не знае какво ще се проверява

полиция влезе регионалната дирекция строителен контрол бургас
Слушай новината

Служители на МВР влязоха в сградите на Регионалната дирекция за национален строителен контрол и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас. Това се случи около 15.00 ч.

По информация на БНТ акцията е свързана с проверка заради водното бедствие в курортното селище Елените, при което загинаха четирима души.

Органите на реда влязоха в кабинета на директора - инж. Янчо Райков. Той обясни, че не знае какво ще се проверява.

Попитан за казуса Елените Райков обясни, че тече проверка, разпоредена от министъра, за налични строителни книжа, удостоверения, разрешения за ползване.

Уточни, че към края на седмица може да има повече информация.

"Към настоящия момент имаме само една, преписка, по която сме работели от 2015 г. Сигналът е от "Басейнова дирекция". Сигнализират за извършено строителство и сме го препратили по компетентност към Община Несебър", каза Райков, но не пожела да уточни какво точно съдържа сигналът.

#акция в РДНСК #РДНСК #Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
1
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
2
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
3
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за...
Атланта 1996 - големият гимнастически успех принадлежи на летящия Красимир Дунев
4
Атланта 1996 - големият гимнастически успех принадлежи на летящия...
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
5
Ще отпадне ли забраната за достъп в Елените и кога
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване
6
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Регионални

73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
73-годишна жена и бебе на 5 дни са обгазени при пожар в София
Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента
Чете се за: 03:20 мин.
Затворници се включват в събирането на боклука в София Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
Опасно време в Северна България - в Русе дъждът предизвика блокиране на трафика Опасно време в Северна България - в Русе дъждът предизвика блокиране на трафика
Чете се за: 01:32 мин.
Васил Терзиев: София няма да стане заложник на престъпни интереси Васил Терзиев: София няма да стане заложник на престъпни интереси
Чете се за: 02:37 мин.
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
МВР влезе в сградата на Община Несебър МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Ердоган: Нова ера в отношенията със САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ