Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас

Служители на МВР влязоха в сградите на Регионалната дирекция за национален строителен контрол и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас. Това се случи около 15.00 ч.

По информация на БНТ акцията е свързана с проверка заради водното бедствие в курортното селище Елените, при което загинаха четирима души.

Органите на реда влязоха в кабинета на директора - инж. Янчо Райков. Той обясни, че не знае какво ще се проверява.

Попитан за казуса Елените Райков обясни, че тече проверка, разпоредена от министъра, за налични строителни книжа, удостоверения, разрешения за ползване.

Уточни, че към края на седмица може да има повече информация.

"Към настоящия момент имаме само една, преписка, по която сме работели от 2015 г. Сигналът е от "Басейнова дирекция". Сигнализират за извършено строителство и сме го препратили по компетентност към Община Несебър", каза Райков, но не пожела да уточни какво точно съдържа сигналът.