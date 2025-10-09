БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проливните дъждове - все още има локални наводнения в Русе

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Само за 10 часа са измерени рекордните над 57 литра на кв.м.

Снимка: БГНЕС
Само за 10 часа валежите в Русе минаха средномесечната норма. Измерени са малко над 57 литра на кв.м., съобщиха от хидрометеорологичната станция в града.

По данни на областната администрация близо 200 литра на квадратен метър достигна дъждът на отделни места в областта.

Нивата на реките са се покачили. Въпреки това към момента опасност от преливане няма. Проливният дъжд продължи и през нощта.

Все още на места в града има локални наводнения.

Снимки: БГНЕС

Часове наред продължи работата по отводняването през вчерашния ден, като освен екипи на общината на терен излязоха екипи на пожарната. Работата по разчистването продължава и днес.

#Русе #проливни дъждове #наводнения

