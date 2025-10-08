БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Опасно време в Северна България - в Русе дъждът предизвика блокиране на трафика

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 01:32 мин.
За 24 часа са паднали над 114 литра дъжд на квадратен метър

Опасно време в Северна България - в Русе дъждът предизвика блокиране на трафика
Снимка: БТА
Проливният дъжд, който втори ден не спира в Русе, предизвика блокиране на трафика и образуване на огромни локви в различни точки на града.

За 24 часа са паднали над 114 литра дъжд на квадратен метър, което е два пъти повече от средната месечна норма.

Близо 20 са сигналите за проблемни участъци за няколко часа тази сутрин в Русе. Сред тях и един за паднало дърво върху автомобил. За късмет, инцидентът се разминал само с материални щети. И към този час, няколко екипа на общината продължават да отводняват и разчистват на терен.

Най-сериозна е ситуацията в района на Свободна зона, където винаги при по-обилни валежи мястото се наводнява, защото е в ниска част и с недобра отводнителна система. Заради високото ниво на водата, млад мъж остана блокиран върху покрива на микробус.

Наложи се пожарникари да го спасяват. До момента няма пострадали хора и наводнени постройки. Извън града обстановката остава спокойна, не са постъпвали сигнали заради лошото време.

В съседна Румъния обаче, в Букурещ, Гюргево и Кълъраш заради интензивните валежи превантивно са затворени детските градини и училищата.

