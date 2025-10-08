Мисията възможна: Льокорню каза, че Франция може да избегне предсрочни избори

Френският президент Макрон ще може да номинира нов премиер в следващите 48 часа, заяви тази вечер сегашният ръководител на правителството в оставка Себастиан Льокорню.

След два дни консултации с политическите партии той обяви, че има мнозинство срещу разпускането на парламента. Според Льокорню перспективата за предсрочни избори избледнява.

Пред телевизионните камери обаче той призна, че пенсионната реформа остава една от най-големите пречки пред сформиране на нов кабинет. Не мисля, че сега е подходящият момент за смяна на президента на страната, заяви Льокорню по повод призивите за оттегляне на Макрон.

Премиерът в оставка даде да се разбере, че няма да остане на поста и отказа да предположи кой може да го наследи. Решението е на държавния глава, посочи Льокорню.

Засега не е ясно кога президентът ще направи своя избор.