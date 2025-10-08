Мисията възможна: Льокорню каза, че Франция може да избегне предсрочни избори

Френският президент Макрон ще може да номинира нов премиер в следващите 48 часа
Френският президент Макрон ще може да номинира нов премиер в следващите 48 часа, заяви тази вечер сегашният ръководител на правителството в оставка Себастиан Льокорню.
След два дни консултации с политическите партии той обяви, че има мнозинство срещу разпускането на парламента. Според Льокорню перспективата за предсрочни избори избледнява.
Пред телевизионните камери обаче той призна, че пенсионната реформа остава една от най-големите пречки пред сформиране на нов кабинет. Не мисля, че сега е подходящият момент за смяна на президента на страната, заяви Льокорню по повод призивите за оттегляне на Макрон.
Премиерът в оставка даде да се разбере, че няма да остане на поста и отказа да предположи кой може да го наследи. Решението е на държавния глава, посочи Льокорню.
Засега не е ясно кога президентът ще направи своя избор.
Себастиан Льокорню - премиер на Франция в оставка: "Мисля, че все още има начин. Трудно е, но казах на президента, че перспективата за разпускане на парламента се отдалечава и според мен, ситуацията позволява на държавния глава да номинира премиер в следващите 48 часа. Мисля, че доказах, че не гоня поста, още повече, че подадох оставка. Съгласих се да работя 48 часа при нелеки условия. Падам си монах - воин и приех мисията, с която президентът ме натовари. Тази вечер смятам мисията си за изпълнена. Казах на президента, че трябва да се намери начин дебатът за пенсионната реформа да се състои."