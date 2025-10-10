От утре започват глоби за грешки в двойното обозначение на цени в левове и евро

От утре Националната агенция за приходите и комисията за защита на потребителите започват да налагат глоби при грешка в двойното обозначение на стоките и услугите в левове и евро. От 8 август до днес, институциите само даваха указания и предписания на търговците. Готови ли са продавачите и знаят ли клиентите за какво трябва да внимават?

Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на КЗП: "Търговците, които не обозначават правилно цените в лева и евро ще бъдат санкционирани от утре. За първо нарушение глобите са между 600 и 7000 лева, а за повторно се удвояват. До този момент контролните органи само са отчитали нарушенията."

Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на КЗП: "Най-честите нарушения са в илюстрациите на етикетите на стоките, в закона ясно е описано как трябва да бъдат описани цените - в лева и в евро, в еднакъв шрифт, правилно превалутиране."

Комисията за защита на потребителите следи дали цените са в лева и евро, дали са с еднакъв шрифт и цвят изписани и дали са изчислени по официалния курс - 1,95583 лева за евро.

Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на КЗП: "Като цяло нарушенията са малко, но няма такава зависимост дали е малък търговецът или е голям, навсякъде би могло да има грешки. Но аз смятам, че при цялата тази публичност, която има по отношение на Закона за въвеждане на еврото, ще наблюдаваме все по-малко, да ги нарека, грешки при изписването."

Нашата проверка при едри и дребни търговци потвърди, че голямата част от тях са готови за въвеждане на еврото и не са срещнали големи трудности, но наистина е трябвало време.

Гергана Петрова, управител на магазин: "Ние сме магазин с доста артикули хиляди артикули имаме и за да се преетикетира всяка една стока си отнема време. Всяко едно нещо си изисква разход, както електронните везни да сменят етикетите на всеки един артикул, както и на касовите апарати да се въведат евро и лева."

Хората също са започнал да свикват с двойните цени.

"Ако има някакво съмнение просто проверявам нали на етикета са обозначени двете цени и си правя проверка с телефона - калкулатор или умножавам или разделям на 19 точка 583 и горе долу засега не съм хванал никой, където пазарувам."

"- Правите ли разлика между евро и лева? - Правя. Бях на гости на дъщерята в Испания и горе долу зная."

По-необичаен е случаят със стоковите борси, където няма точна цена, защото тя зависи от качеството и количеството.

Николай Георгиев, търговец: "При нас малко са по-трудни нещата. Защото обозначението на цените са... значи при нас са три вида стоки – първо, второ и трето качество. На всяко качество трябва да се сложи цена отделно. Цената зависи при нас от количеството на стоката – 5 чувала картофи – една цена, 10 чувала – съвсем друга е цената."

Решение има и на този казус.

Илия Гатев, изпълнителен директор на стокова борса "Родопи 95": "По Закона за стоковите борси и тържища ние сме длъжни да обявяваме максимална и минимална цена на информационно табло и да подаваме информация в Комисията по стоковите борси и тържища. Това табло е в евро и лева. Нашите табели също са направени в лева и евро за цените на услугите, които предлагаме. Така че мисля, че на 100% сме готови с тази задача."

Това се потвърждава и от проверяващите.

Александър: "Според мен търговците се справят много добре в тази ситуация, вие също като потребители наблюдавате, че почти навсякъде всичко е изписано коректно, дори по пазарите, във всички големи търговски вериги, така че аз съм обнадежден, че търговците ще се справят с тази нова ситуация за тях."

Институциите продължават да следят и дали има прекомерно увеличение на цените на стоки и услуги без причина.

Александър: "Търговците се опитват да бъдат стриктни, да спазват Закона и да предоставят данните по начина, по който трябва."

НАП от своя страна освен, че следи за изписване на сумите в касовите бележки в двете валути, също така проследява и дали се издават фискални бонове. Ако такива липсват институцията налага санкции.