Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции

Изтече двумесечният гратисен период, след който, съгласно закона, КЗП и НАП ще започнат да налагат санкции за необосновано повишаване на цените, неправилно превалутиране и липса на двойно обозначаване.



Касовите апарати на търговците трябва да бъдат пренастроени, съгласно новите изисквания, като касовите бележки трябва да показват двойно обозначение – в левове и евро и вече ще се налагат глоби от 50 до 200 лева при първо нарушение и до 800 лева при повторно.

Галена Недкова, НАП- Стара Загора:

90 процента, даже 95 на сто вече са изпълнили изискванията за двойно обозначаване на цените в касовите си бележки.

Васил Донев, КЗП- Стара Загора:

Няма изискване в закона дали първо да бъде посочена в лева, след това в евро, важното е да бъдат с еднакъв размер.