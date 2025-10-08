Солени глоби за търговците, които не са обявили цените си и в евро

Изтича гратисният период за всички търговци, които не са обявили цените си и в евро и все още не издават касови бележки в двете валути. Досега контролиращите органи издаваха само предписания, но вече ще глобяват. Готови ли са търговците в Пловдив?

Изписването на цените в лева и в евро започна на 8 август. Контролните органи предоставиха на търговците двумесечен гратисен период, в който трябваше да пренастроят софтуера на касовите си апарати и да изпишат на етикета на стоките цената в евро. Сумите трябва да са с еднакъв шриф и видими за потребителите, но няма изискване коя валута е да написана първа. От утре ще бъдат глобявани и нарушителите. За различните нарушения глобите могат да стигнат от 50 до 5000 лева. За големите търговци санкциите могат да стигат процент от оборота, но максимум 1 милион лева. Нашата проверка при едри и дребни търговци показа, че голяма част от тях са готови за въвеждане на еврото и не са срещнали големи трудности.

Гергана Петрова – управител на магазин: "Ние сме магазин с доста артикули, хиляди артикули имаме и за да се преетикитира всяка една стока, си отнема време. Всяко едно нещо си изисква разход, както електронните везни да сменят етикетите на всеки един артикул, както и на касовите апарати да се въведат евро и лева." "Ако има някакво съмнение просто проверявам нали на етикета са обозначени двете цени и си правя проверка с телефона-калкулатор или умножавам или разделям на 1,9583 и горе-долу засега не съм хванал никой, където пазарувам". Илия Гатев – изпълнителен директор на стокова борса „Родопи 95“: "По Закона за стоковите борси и тържища ние сме длъжни да обявяваме максимална и минимална цена на информационно табло и да подаваме информация в Комисията по стоковите борси и тържища. Това табло е в евро и лева. Нашите табели също са направени в лева и е евро за цените на услугите, които предлагаме. Така че мисля, че на 100% сме готови с тази задача." Николай Георгиев – търговец: "При нас малко са по-трудни нещата. Защото обозначението на цените са... значи при нас са 3 вида стоки – първо, второ и трето качество. На всяко качество трябва да се сложи цена отделно. Цената зависи при нас от количеството на стоката – 5 чувала картофи – една цена, 10 чувала – съвсем друга е цената."

От контролиращите институции апелират гражданите да бъдат активни и да подават сигнали при нарушения.