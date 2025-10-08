Дисциплина, отдаденост и дискретност - правилата на Александър Димитров в националния отбор

Българският национален отбор дължи на футболната общественост класиране на голям форум. В това е категоричен новият селекционер на "лъвовете" Александър Димитров, който говори за подкаста на БФС.

Димитров ще дебютира на чело на България в предстоящите световни квалификации срещу Турция и Испания. Димитров вече има опит от участие на европейски първенства с формациите на България до 17 и до 19 години, като тогава в състава са имена като Кирил Десподов и Петко Христов, които сега са част от представителния ни тим. Новият селекционер подчерта отново колко ще държи на дисциплината в отбора и заяви, че всяко неспазване на правилника за вътрешния ред ще бъде санкционирано.



Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

„Първото правило на Александър Димитров е чисто човешки - да има приятелско отношение в отбора, дисциплина, отдаденост и дискретност. Всички правила ще бъдат обсъдени с играчите, а санкциите ще бъдат предложени от самите тях, за да могат да носят отговорност. Тази отговорност ще бъде споделена. Разбира се, че телефоните в съблекалните и в залите няма да са позволени. Не толерирам по никакъв начин закъснения и лошо поведение", каза Димитров.

Селекционерът се върна и назад във времето, когато не бе край страничната линия, за да дава наставления, а е получавал такива в качеството си на футболист.

„Бях луд, наистина луд като играч. Няма да забравя един случай, когато бях капитан в Беласица. Имахме мач с Левски, но на тренировка в дните преди срещата получих фрактура. Докторите казаха, че не мога да играя. Бях убеден, че ще изляза на терена. Предложиха да ми поставят инжекция и да ми направят т.нар. блокаж - по този начин се неутрализира болката, но след двубоя тя става двойна. Не успях да довърша мача, но не заради травмата, а за две по-груби нарушения", спомни си Димитров.

