БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Четирима загинаха при срутването на сграда в центъра на Мадрид

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази

Рухналата сграда е на 6 етажа с обща площ от близо 7000 квадратни метра

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Четирима строителни работници са загинали при срутването вчера на сграда в процес на реконструкция в центъра на Мадрид.

Загиналите са трима мъже и една жена. Телата на двама от работниците бяха открити под отломките вчера, а двама се издирваха. Испанската агенция Ефе съобщи, че пожарникарите са открили телата им рано тази сутрин.

Трима души бяха ранени при инцидента, при който последният етаж на шестетажната сграда се срути върху етажите под него.

Според бригадира на обекта, по време на пропадането на мястото са работели между 30 и 40 души. Рухналата сграда е на 6 етажа с обща площ от близо 7000 квадратни метра. Тя е била в процес на реновиране, за да се превърне в 4-звезден хотел.

#рухнала сграда #Мадрид

Последвайте ни

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
2
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
3
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
4
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
5
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
6
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Европа

Сграда рухна в центъра на Мадрид - има ранени и работници в неизвестност
Сграда рухна в центъра на Мадрид - има ранени и работници в неизвестност
Политическата криза във Франция - ще намери ли Макрон изход от задънената улица? Политическата криза във Франция - ще намери ли Макрон изход от задънената улица?
Чете се за: 04:27 мин.
Наръгаха с нож кмет на германски град Наръгаха с нож кмет на германски град
Чете се за: 00:35 мин.
Критични преговори във Франция: Макрон даде срок на Льокорню до утре вечер Критични преговори във Франция: Макрон даде срок на Льокорню до утре вечер
Чете се за: 01:22 мин.
Украинският град Харков е бил подложен на масирана руска въздушна атака тази нощ Украинският град Харков е бил подложен на масирана руска въздушна атака тази нощ
Чете се за: 00:35 мин.
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за трагедията в Елените?
4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Сделката за съдбата на Газа на фокус - между оптимизма и песимизма
Чете се за: 01:05 мин.
По света
За пример: Деца намериха портмоне на пешеходна пътека в Исперих -...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Валежите днес остават главно в Северна България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бразилската полиция спаси прострелян ягуар
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ