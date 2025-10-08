БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Започва търсенето на дърва за огрев - има ли повишаване на цената?

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
На прага на зимния отоплителен сезон започна и търсенето на дърва за огрев отчитат горските стопанства в Югозападна България. Какви ще са цените на твърдото гориво?

"В момента има леко завишение на цените на дървата на огрев поради влошаване на времето и все по-трудното влизане в гората и докарване на дървата в складовете. Това затруднява доставката и е нормално да се повиши цената", каза в "Денят започва" инженер Калин Зашев - директор на ДГС - Благоевград.

150 лева е в момента на кубик нарязани и нацепени дърва. Фирмите сами определят цените на продажбите и там също се наблюдава повишаване на цената.

"В сравнение с миналата година търсенето на дървесина е спаднало с 25-30%. Може би това се дължи на програмите на общините за отопление на алтернативни методи за отопление. Със застудяване на времето леко се повиши интересът към дървата".

Секторът изпитва затруднения, заяви Зашев. Трудно се намира и работна ръка.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков

#дърва за огрев

