Камъни летяха срещу кортежа на президента на Еквадор заради цените на дизела

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Властите обвиниха за безредиците наркокартелите

Протестиращи замерваха с камъни кортежа на президента на Еквадор Даниел Нобоа. Той не е пострадал.

В кадри, заснети от вътрешността на автомобила се вижда как група хора обвити в знамена хвърлят камъни и тухли по колата.

Вижда се и пукнатина на стъклото като от стрелба.

Петима души са задържани за нападението. Те са обвинени в тероризъм и опит за убийство.

Еквадор е изправен пред втора седмица на масови протести заради решението за повишаване на цените на дизеловото гориво.

Властите обвиниха за безредиците наркокартели, които се борят за контрол над маршрутите за трафик на кокаин.

#цена на дизела #безредици #Еквадор

