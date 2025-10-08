Сделката за съдбата на Газа на фокус - между оптимизма и песимизма

Трети ден на непреки преговори между Хамас и Израел по плана на американския президент Доналд Тръмп за трайно примирие в Газа и освобождаване на заложниците.

Днес към преговарящите в египетския курорт Шарм ел-Шейх ще се присъедини американската делегация, начело със специалния представител на Доналд Тръмп за Близкия изток, Стив Уиткоф.

Тръмп каза снощи, че е оптимист за постигане на сделка.

В Шарм ел-Шейх ще пристигне и министър-председателят на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани.

Вчера Израел и светът отбелязаха втората годишнина от атаката на Хамас, която даде начало на войната в Газа.