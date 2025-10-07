Хората в Гълъбово получиха разяснения за въвеждането на еврото

Продължава информационната кампания на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите за въвеждането на еврото. Днес експертите им бяха в Гълъбово, готови да отговарят на въпросите на граждани и бизнес.

Институциите са готови за въвеждането на новата валута.

Васил Донев, КЗП Стара Загора: „Ако в първите 5 минути на 2026 година отидем до банкомата и изтеглим съответната сума, трябва да я получим в евро. Пет минути преди това трябва да я получим в лева – чисто теоретично.“

Притеснения имат търговците.

Васил Донев, КЗП Стара Загора: „Притесненията им са свързани с касовите апарати с двете каси, които трябва да бъдат както в лева, така и в евро, и които трябва да поддържат повишаване на административната компетентност на своите служители на каса.“

От 8 октомври НАП вече ще санкционира търговци, които не са обявили цените коректно.

Галена Недкова, НАП Стара Загора: „90 процента, даже 95 на сто вече са изпълнили изискванията за двойно обозначаване на цените в касовите си бележки.“ Васил Донев, КЗП Стара Загора: „Няма изискване в Закона дали първо да бъде посочена цената в лева, а след това в евро – важното е да бъдат с един и същи размер.“

Опасенията на потребителите са свързани с растящите цени.

Нела Канева: „Хората изразиха, в това число и аз, съмнения и страхове, защото виждаме как всеки ден цените растат в търговските обекти. Съвсем прост пример – миналата седмица и тази седмица 30 стотинки за кофичка кисело мляко е повече, отколкото миналата седмица.“

Гражданите трябва да сигнализират институциите при съмнения за нередности при въвеждането на еврото, което влиза в обращение от 1 януари догодина.