БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хората в Гълъбово получиха разяснения за въвеждането на еврото

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Експерти от КЗП и НАП отговарят на въпроси на граждани и бизнеса

моите въпроси еврото каква валута връща ресто пазаруване януари
Слушай новината

Продължава информационната кампания на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите за въвеждането на еврото. Днес експертите им бяха в Гълъбово, готови да отговарят на въпросите на граждани и бизнес.

Институциите са готови за въвеждането на новата валута.

Васил Донев, КЗП Стара Загора: „Ако в първите 5 минути на 2026 година отидем до банкомата и изтеглим съответната сума, трябва да я получим в евро. Пет минути преди това трябва да я получим в лева – чисто теоретично.“

Притеснения имат търговците.

Васил Донев, КЗП Стара Загора: „Притесненията им са свързани с касовите апарати с двете каси, които трябва да бъдат както в лева, така и в евро, и които трябва да поддържат повишаване на административната компетентност на своите служители на каса.“

От 8 октомври НАП вече ще санкционира търговци, които не са обявили цените коректно.

Галена Недкова, НАП Стара Загора: „90 процента, даже 95 на сто вече са изпълнили изискванията за двойно обозначаване на цените в касовите си бележки.“

Васил Донев, КЗП Стара Загора: „Няма изискване в Закона дали първо да бъде посочена цената в лева, а след това в евро – важното е да бъдат с един и същи размер.“

Опасенията на потребителите са свързани с растящите цени.

Нела Канева: „Хората изразиха, в това число и аз, съмнения и страхове, защото виждаме как всеки ден цените растат в търговските обекти. Съвсем прост пример – миналата седмица и тази седмица 30 стотинки за кофичка кисело мляко е повече, отколкото миналата седмица.“

Гражданите трябва да сигнализират институциите при съмнения за нередности при въвеждането на еврото, което влиза в обращение от 1 януари догодина.

#информационна кампания #кампания за еврото #България и еврозоната #България и еврото #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
2
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
3
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
4
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
5
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
6
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Регионални

Препълнени контейнери и задушлива миризма в "Люлин" и "Красно село"
Препълнени контейнери и задушлива миризма в "Люлин" и "Красно село"
Приз за Ямбол: Кмет на годината е Валентин Ревалски Приз за Ямбол: Кмет на годината е Валентин Ревалски
Чете се за: 01:02 мин.
Ръст на заразените с ковид у нас Ръст на заразените с ковид у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
Чете се за: 04:35 мин.
Заради авариен ремонт: Без топла вода и в "Дружба" 1 Заради авариен ремонт: Без топла вода и в "Дружба" 1
Чете се за: 03:02 мин.
"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко "Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Препълнени контейнери и задушлива миризма в "Люлин" и "Красно село"
Препълнени контейнери и задушлива миризма в "Люлин" и...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Заради авариен ремонт: Без топла вода и в "Дружба" 1 Заради авариен ремонт: Без топла вода и в "Дружба" 1
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко "Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Управляващите в търсене на нов данъчен модел
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ