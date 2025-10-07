Приз за Ямбол: Кмет на годината е Валентин Ревалски

Кметовете на Тунджа и на Ивайловград взеха приза за средна и малка община
Национално онлайн допитване, организирано от Кмета.бг, за 13-а поредна година определи "Кмет на годината" за 2025.
Валентин Ревалски, кмет на Ямбол, взе приза за голяма община.
А кметовете на Тунджа Станчо Ставрев и на Ивайловград Диана Овчарова съответно за средна и малка община.
Наградите връчи вицепрезидентът Илияна Йотова на тържествена церемония.
В националното онлайн допитване десетки хиляди граждани дадоха своя вот за градоначалниците в 7 различни категории.
"Всички знаем, че най-големият капитал на един град и една държава това са хората. Искам да благодарим за подкрепата за това, че са взискателни, но най-важното е, че са единни и заедно с тях изграждаме един град, в който си заслужава да останеш да живееш, да работиш и да отглеждаш своето семейство", заяви Валентин Ревалски, кмет на Ямбол.