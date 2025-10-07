Приз за Ямбол: Кмет на годината е Валентин Ревалски

Национално онлайн допитване, организирано от Кмета.бг, за 13-а поредна година определи "Кмет на годината" за 2025.



Валентин Ревалски, кмет на Ямбол, взе приза за голяма община.

А кметовете на Тунджа Станчо Ставрев и на Ивайловград Диана Овчарова съответно за средна и малка община.

Наградите връчи вицепрезидентът Илияна Йотова на тържествена церемония.

В националното онлайн допитване десетки хиляди граждани дадоха своя вот за градоначалниците в 7 различни категории.