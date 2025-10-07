Управляващите в търсене на нов данъчен модел

Вдигане на данъци, рязане на разходи или промяна на цялостната данъчна система?
Около тези теми днес дебатираха представители на управляващите, синдикатите и експерти. Потенциалът на приходната система у нас е изчерпан и трудно вече покрива необходимите разходи, показват данните към момента, около които се обединиха участниците в дискусията.
От КНСБ предлагат да се премине към прогресивна данъчна система, от управляващите смятат, че решението предстои, но не през 2026, а през 2027 година.
Синдикатите настояват за промяна на данъчната система у нас, така че хората с по-големи заплати, да бъдат облагани с по-високи данъчни ставки. Да бъдат увеличени и корпоративните данъци, както и да бъде въведен данък свръхпечалба.
Подобни мерки препоръчаха преди две седмици и от Международния валутен фонд.
Пламен Димитров: Днешният въпрос можем ли да вържем бюджета с тия данъци и с тези данъчни приходи и с тези осигуровки: Нашата визия е нулева ставка на минимална заплата, 15% на всичко над минималната заплата до максималния доход за осигуряванe, като той трябва да расте доста по-изпреварващо според нас.
Според КНСБ е нереалистично да се смята, че данъчният модел може да се промени още от догодина, но е реалистично да се увеличи осигурителната вноска с 2 процентни пункта, както и да се увеличат данъчните преференции на семейства с деца.
Драгомир Стойнев:
Че моделът е изчерпан, че моделът не носи справедливост, е така. Мисля, че от следващата година ще имаме един нормален бюджет, който да донесе спокойствие, но от 2027 година ние трябва да преосмислим цялата система, защото промяната е наложителна.
За спешни мерки призова и бившият финансов министър Владислав Горанов.
Владислав Горанов:
Политиците искат да харчат около 45% близо от БВП като разходи, но не пипат нищо в данъчната система и тя си стои около 39%. В края на краищата ние сме до стената, когато се състави правителството трябваше да избираме между това да разкажем реалните числа и да обвиним, разбира се миналото, или да разкажем една по-балансирана история на хората от еврогрупата, за да се стигне до решението от 8 юли.
Горанов поздрави управляващите за влизането в еврозоната, но също така предупреди, че мерки за овладяване на дефицита трябва да бъдат взети.
Владислав Горанов:
Дефицитът много отдавна не е три, дефицитът много отдавна за тази година е пет-шест. Колко ще се изпълни, зависи от това дали ще се пускат разходи, а потенциалният дефицит за догодина е 8,1. Искаме, не искаме, ще трябва да си преразгледаме данъчната система, защото отдавна разходите надминаха трайно и небалансирано потенциалните възможности на данъчната политика. Да видим кой е този смел човек, който ще го направи в рамките на следващите няколко години. То ще стане или доброволно или под натиска на ЕК.
Според министерството на труда и социалната политика също трябва да се премине от плосък данък към прогресивен като не трябва да спира и борбата със сивата икономика. Оттам разкритикуваха и съществуващия в момента максимален осигурителен праг.
Гергана Алексова:
Всеки един от нас трябва да знае, че когато се съгласява да работи на минимален осигурителен доход, когато се пенсионира ще взима най-ниската пенсия. Когато слагаме максимален осигурителен доход, всъщност ние ограничаваме възможността на всеки един който работи за повече средства в бъдеще да има по-голяма пенсия.
Основният аргумент срещу въвеждането на по-високи ставки на по-добре платените хора е, че ще се увеличи укриването на данъците.
Любослав Костов:
Плащането на данък не е благотворителност, то е задължение определено със закона, така че неизпълнението на това задължение се наказва със санкции. Така че аргументи той по-лесно се събира, по-лесно се администрира, няма как да стоят на везната с голяма тежест.
Жак Папаро:
Хора, ще започнат да не си плащат данъците, да има такава възможност, но зад това нещо стои винаги една силна държава с нейните възможности да санкционира.
Очаква се новият държавен бюджет за следващата година да бъде представен от Министерството на финансите в края на месеца.