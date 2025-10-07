БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2...
Чете се за: 01:55 мин.
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят...
Чете се за: 04:57 мин.
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:20 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Управляващите в търсене на нов данъчен модел

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Запази

Вдигане на данъци, рязане на разходи или промяна на цялостната данъчна система?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вдигане на данъци, рязане на разходи или промяна на цялостната данъчна система?

Около тези теми днес дебатираха представители на управляващите, синдикатите и експерти. Потенциалът на приходната система у нас е изчерпан и трудно вече покрива необходимите разходи, показват данните към момента, около които се обединиха участниците в дискусията.

От КНСБ предлагат да се премине към прогресивна данъчна система, от управляващите смятат, че решението предстои, но не през 2026, а през 2027 година.

Синдикатите настояват за промяна на данъчната система у нас, така че хората с по-големи заплати, да бъдат облагани с по-високи данъчни ставки. Да бъдат увеличени и корпоративните данъци, както и да бъде въведен данък свръхпечалба.

Подобни мерки препоръчаха преди две седмици и от Международния валутен фонд.

Пламен Димитров: Днешният въпрос можем ли да вържем бюджета с тия данъци и с тези данъчни приходи и с тези осигуровки: Нашата визия е нулева ставка на минимална заплата, 15% на всичко над минималната заплата до максималния доход за осигуряванe, като той трябва да расте доста по-изпреварващо според нас.

Според КНСБ е нереалистично да се смята, че данъчният модел може да се промени още от догодина, но е реалистично да се увеличи осигурителната вноска с 2 процентни пункта, както и да се увеличат данъчните преференции на семейства с деца.

Драгомир Стойнев:
Че моделът е изчерпан, че моделът не носи справедливост, е така. Мисля, че от следващата година ще имаме един нормален бюджет, който да донесе спокойствие, но от 2027 година ние трябва да преосмислим цялата система, защото промяната е наложителна.

За спешни мерки призова и бившият финансов министър Владислав Горанов.

Владислав Горанов:
Политиците искат да харчат около 45% близо от БВП като разходи, но не пипат нищо в данъчната система и тя си стои около 39%. В края на краищата ние сме до стената, когато се състави правителството трябваше да избираме между това да разкажем реалните числа и да обвиним, разбира се миналото, или да разкажем една по-балансирана история на хората от еврогрупата, за да се стигне до решението от 8 юли.

Горанов поздрави управляващите за влизането в еврозоната, но също така предупреди, че мерки за овладяване на дефицита трябва да бъдат взети.

Владислав Горанов:
Дефицитът много отдавна не е три, дефицитът много отдавна за тази година е пет-шест. Колко ще се изпълни, зависи от това дали ще се пускат разходи, а потенциалният дефицит за догодина е 8,1. Искаме, не искаме, ще трябва да си преразгледаме данъчната система, защото отдавна разходите надминаха трайно и небалансирано потенциалните възможности на данъчната политика. Да видим кой е този смел човек, който ще го направи в рамките на следващите няколко години. То ще стане или доброволно или под натиска на ЕК.

Според министерството на труда и социалната политика също трябва да се премине от плосък данък към прогресивен като не трябва да спира и борбата със сивата икономика. Оттам разкритикуваха и съществуващия в момента максимален осигурителен праг.

Гергана Алексова:
Всеки един от нас трябва да знае, че когато се съгласява да работи на минимален осигурителен доход, когато се пенсионира ще взима най-ниската пенсия. Когато слагаме максимален осигурителен доход, всъщност ние ограничаваме възможността на всеки един който работи за повече средства в бъдеще да има по-голяма пенсия.

Основният аргумент срещу въвеждането на по-високи ставки на по-добре платените хора е, че ще се увеличи укриването на данъците.

Любослав Костов:
Плащането на данък не е благотворителност, то е задължение определено със закона, така че неизпълнението на това задължение се наказва със санкции. Така че аргументи той по-лесно се събира, по-лесно се администрира, няма как да стоят на везната с голяма тежест.

Жак Папаро:
Хора, ще започнат да не си плащат данъците, да има такава възможност, но зад това нещо стои винаги една силна държава с нейните възможности да санкционира.

Очаква се новият държавен бюджет за следващата година да бъде представен от Министерството на финансите в края на месеца.

#нов данъчен модел #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
2
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
3
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
5
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
6
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Финанси

Преди въвеждането на еврото: Забавяне на ръста на цените на имотите?
Преди въвеждането на еврото: Забавяне на ръста на цените на имотите?
Теменужка Петкова: Българинът не обеднява Теменужка Петкова: Българинът не обеднява
Чете се за: 01:22 мин.
Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции
Чете се за: 01:02 мин.
Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно
Чете се за: 07:45 мин.
"Лични финанси": Какво се случи с акциите ни след масовата приватизация? "Лични финанси": Какво се случи с акциите ни след масовата приватизация?
Чете се за: 01:45 мин.
Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия Изток е постигната (ОБЗОР)
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР) Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР)
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Разпити, нови камиони и доброволци: София търси изход от кризата с...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
В очакване на Нобеловия лауреат за мир
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ