Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито

Разрешителните за строеж на всички сгради на територията на курорта Елените са били издадени от община Несебър, включително и тези в речното корито. А в Царево незаконните постройки са премахнати след потопа преди две години.

Първите резултати от проверките на институциите обяви днес регионалният министър Иван Иванов. От Здравното министерство пък предупредиха водата от чешмите в засегнатите от наводненията райони все още да не се използва за пиене и приготвяне на храна.

ДНСК е установила, че всички строителни дейности, които са извършвани в Елените, са осъществени от 1997 г. до 2008 г. след издаване на подробни устройствени планове.

"Всички тези дейности са от компетентността на местната общинска администрация. Подробните устройствени планове са одобрявани там и за изцяло в компетентността на местната община, където ДНСК не може да осъществява контрол. Контролът се осъществява единствено от съда по жалба на засегнати лица", заяви Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството.

По думите на министъра именно одобрените планове са позволили строителство върху корито на река "Дращела".

"Това са актуалните кадастрални карти, където се вижда, че реката продължава да съществува. Тук е моят резонен въпрос защо, когато са одобрявани ПУП те не са гласувани с "Басейнови дирекции", коментира регионалният министър Иван Иванов.

Община Несебър е издала съответните разрешителни за строеж вследствие на което са влезли в експлоатация всички сгради на територията на Елените. ДНСК установи, че за два обекта липсва документация.

"Като върху речното корито, които на тези кадастрални карти ви предоставям, е построен хотел "Негреско" буквално върху реката с разрешение на Община Несебър. И отделно за установен аквапарк със странното наименование "Атлантида", за който също няма налична строителна документация", подчерта Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството.

Потърсихме за коментар кметът на Несебър.

Снощи кметът на Несебър и главният архитект заснеха свое видео и показаха документацията за строителството във вилното селище. Според тях преди 50 години държавният съвет създава ваканционното селище с площ около 1500 декара.

"През 2006 г. вече на основание попълнен кадастър, на основание прецизираните граници на териториално устройствения план, е одобрен с решение на Общински съвет за строителен план на ваканционно селище Елените, какъвто преди това одобрен за съжаление никой не е виждал", заяви арх. Валентин Димов, главен архитект на Община Несебър.

Той допълва, че главният архитект не може да одобри дори една телефонна кабина без да има оценка.

"Оценката, съгласно нормите на ЗУТ, се прави или от лицензирана консултантска фирма към МРРБ. Всички лицензи получават лицензи оттам", коментира арх. Валентин Димов.

Кметът Николай Димитров показва документи за извършени проверки от регионалната екоинспекция през 2017 г. за установени нерегламентирани сметища в района над Елените.

"Ето го протокола кои хора са участвали - установихме какво се случва там. Там има сметище - ето ги снимките, които са заснети. Нерегламентирано сметище на строителни отпадъци, на битови отпадъци. Тези депа съществуват горе и те са една от причините да се получат аномалиите, които станаха", каза още Николай Димитров, кмет на Община Несебър.

