Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
По думите му са местната администрадция е одобрявала подробни устройствени планове, които са позволили застрояване върху речно корито
В Елените има данни за съществени пропуски. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той представя първите данни от възложената от него проверка в наводнените райони. В брифинга участват и представители на Дирекцията за национален строителен контрол.
По думите му продължават проверките по документи и на място.
„ Колегите от ДНСК са установили следното - всички дейности, които са извършвани на територията на Елените са започнали през 1997 до 2008 година като подробни устройствени планове. Всички тези дейности са от компетентността на местна общинска администрация, подробните устройствени планове са одобрявани там и са изцяло от компетентността на местна община, където ДНСК не може да осъществява контрол, контролът се осъществява от съда по жалба на засегнати лица. Това което установихме, че са одобрени подробни устройствени планове, които са позволили застрояване върху речно корито“, обясни министър Иванов и показа карта от 70-те години.