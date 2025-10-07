Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски

В Елените има данни за съществени пропуски. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той представя първите данни от възложената от него проверка в наводнените райони. В брифинга участват и представители на Дирекцията за национален строителен контрол.

По думите му продължават проверките по документи и на място.