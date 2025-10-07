Спортни новини 07.10.2025 г.

България спечели световна титла по самбо. Емили Апостолова стана световна шампионка в категория до 72 кг при девойките на първенството, провеждащо се в Индонезия. В категория до 54 кг, в същата възрастова група, Деница Божинова спечели бронзов медал.

Българският щангист Карлос Насар стресна сериозно конкуренцията на тренировка преди световното първенство в Норвегия. Насар показа впечатляващи резултати: 170 кг двойно изхвърляне, 210 кг изтласкване и 225 кг троен клек. Тренировките му показват, че е в страхотна форма и се очаква да доминира в категория до 94 кг. Световното първенство в Норвегия ще се излъчва на 9 октомври, четвъртък, от 20:30 часа.

Турският стрелец Юсуф Дикеч, сребърен медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 г., продължава да впечатлява. Той спечели злато на Европейското първенство по стрелба в Истанбул. Дикеч се появи с характерните си очила и бяла тениска, без шапка и допълнителна екипировка. 52-годишният спортист си осигури злато с въздушен пистолет, заедно със съотборника си Мустафа Инан, побеждавайки Германия на финала. Тази победа отново го направи фаворит в социалните мрежи.