120-метрова панорамна картина на нидерландски художник е предадена на държавата

120-метровата панорамна картина на нидерландския художник Месдаг (1881 г.), изобразяваща Северно море, Хага (Шевенинген) и дюните, е предадена на държавата от неговите наследници.

Семейството се е грижело за панорамата близо 40 години, но решението за предаването ѝ е било емоционално, особено след спада на посетителите след пандемията.

Панорамата е определена като "незаменимо и уникално наследство". Като национален музей, "Панорама Месдаг" получава шанс за нов живот, а националният статут осигурява устойчиво съхранение и продължаване на приема на посетители.

От 1 януари "Панорама Месдаг" официално става национален музей и ще получава по 1 милион евро годишно за издръжка.