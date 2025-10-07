БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

120-метрова панорамна картина на нидерландски художник е предадена на държавата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

120-метровата панорамна картина на нидерландския художник Месдаг (1881 г.), изобразяваща Северно море, Хага (Шевенинген) и дюните, е предадена на държавата от неговите наследници.

Семейството се е грижело за панорамата близо 40 години, но решението за предаването ѝ е било емоционално, особено след спада на посетителите след пандемията.

Панорамата е определена като "незаменимо и уникално наследство". Като национален музей, "Панорама Месдаг" получава шанс за нов живот, а националният статут осигурява устойчиво съхранение и продължаване на приема на посетители.

От 1 януари "Панорама Месдаг" официално става национален музей и ще получава по 1 милион евро годишно за издръжка.

Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
1
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
2
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
3
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
4
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
6
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: По света

Тейлър Суифт взриви класациите във Великобритания с новия си албум
Тейлър Суифт взриви класациите във Великобритания с новия си албум
В седмицата на обявяването на Нобеловите награди сме В седмицата на обявяването на Нобеловите награди сме
Чете се за: 00:40 мин.
Урсула фон дер Лайен предупреждава ЕС срещу тактиките на Путин Урсула фон дер Лайен предупреждава ЕС срещу тактиките на Путин
Чете се за: 00:37 мин.
Принц Уилям: “Не се страхувам от промяната – тя ме вдъхновява” Принц Уилям: “Не се страхувам от промяната – тя ме вдъхновява”
Чете се за: 01:37 мин.
Мощна кибератака блокира правителствените сайтове в Латвия! Мощна кибератака блокира правителствените сайтове в Латвия!
Чете се за: 00:57 мин.
Вегетарианските бургери под обстрел в ЕС! Вегетарианските бургери под обстрел в ЕС!
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР) "Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ