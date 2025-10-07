Европа е на прага на решаващ момент в борбата с климатичните промени

През пролетта на 2024 г. океаните са достигнали рекордните 21 градуса, а през зимата арктическият лед се е стопил с размер четири пъти по-голям от Полша.

Има и добри новини. Еврокомисията съобщава за намаление на емисиите на парникови газове с близо 40% и 24% от енергията вече идва от възобновяеми източници. Въздухът е по-чист, подобрявайки живота на милиони хора.

Експертите предупреждават, че сега е моментът Европа да реши дали ще успее да задържи тази положителна посока и да избегне най-лошите ефекти от глобалното затопляне.