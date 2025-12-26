Патриарх Даниил на посещение във Вселенската патриаршия

Българският патриарх Даниил е на официално посещение във Вселенската патриаршия в Истанбул. Това е първата му визита там, откакто беше избран за предстоятел на Българската православна църква.

По време на престоя си патриарх Даниил участва в празнични богослужения и срещи с Вселенския патриарх Вартоломей. Двамата обсъждат въпроси, свързани с отношенията между православните църкви и ролята на вярата в съвременния свят.

Посещението има символично значение и показва стремеж към духовно единство и диалог между църквите. То съвпада с дните около Рождество Христово – време за мир, разбирателство и споделени ценности.