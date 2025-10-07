Разширението на кариерата в Боснек е спряно до приключване на съдебните дела

Решението на ВАС е окончателно като последна инстанция
Висшият административен съд спря предварителното решение за разширението на кариерата.
Кариерите не могат да ползват новия парцел, докато не приключи делото за обжалването на разширението.
Решението на ВАС е окончателно като последна инстанция. В момента тече делото пред Административен съд - Перник.
От селата Боснек и Студена отдавна се оплакват от шум и трусове заради взривовете на кариерата, която е в близост до населените места.
Днешното дело в Административния съд в Перник по жалби на жителите беше отменено по искане на адвоката на трите села Боснек, Студена и Старо село.
Адвокат Свилен Овчаров настоява делото да се гледа от Административен съд - София.