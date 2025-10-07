Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

Нобеловата награда за физика за тази година отива при учените Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Матинис, съобщи Нобеловият комитет. Наградата се присъжда за тяхното откритие на макроскопично квантово тунелиране и квантизация на енергията в електрическата верига.

Физиката е първата област спомената от Алфред Нобел в завещанието му за наградите. Неговите собствени изследвания също са били тясно свързани с физиката. Отличието се присъжда от Кралската шведска академия на науките от 1901 г. Първият й лауреат е германският физик Вилхелм Рьонтген за откриването на наречените на негово име рентгенови лъчи.



Нобеловата седмица започна вчера с обявяването на наградата за физиолофия или медицина. Тя беше спечелена от американските учени Мери Бранков и Фред Рамсдел и японецът Шимон Сакагучи за откритията им за начинът по който човешкото тяло контролира имунната си система.

Изследванията им са в областта на периферната имунна толерантност, която не позволява на имунната система да увреди тялото. Кулминацията на Нобеловите награди ще бъде в петък, когато ще бъде връчена тазгодишната Нобелова награда за мир.