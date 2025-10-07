БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Запази

Отличието се присъжда за тяхното откритие в областта на квантовата механика

Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Нобеловата награда за физика за тази година отива при учените Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Матинис, съобщи Нобеловият комитет. Наградата се присъжда за тяхното откритие на макроскопично квантово тунелиране и квантизация на енергията в електрическата верига.

Физиката е първата област спомената от Алфред Нобел в завещанието му за наградите. Неговите собствени изследвания също са били тясно свързани с физиката. Отличието се присъжда от Кралската шведска академия на науките от 1901 г. Първият й лауреат е германският физик Вилхелм Рьонтген за откриването на наречените на негово име рентгенови лъчи.

Нобеловата седмица започна вчера с обявяването на наградата за физиолофия или медицина. Тя беше спечелена от американските учени Мери Бранков и Фред Рамсдел и японецът Шимон Сакагучи за откритията им за начинът по който човешкото тяло контролира имунната си система.

Изследванията им са в областта на периферната имунна толерантност, която не позволява на имунната система да увреди тялото. Кулминацията на Нобеловите награди ще бъде в петък, когато ще бъде връчена тазгодишната Нобелова награда за мир.

#Нобелова награда #физика

Последвайте ни

ТОП 24

В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
1
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от...
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
2
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
3
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
4
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и...
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
5
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
6
Внимание! Червен код за опасно време във вторник

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Наука и технологии

Повърхността на Луната е различна на близката и далечната ѝ страна
Повърхността на Луната е различна на близката и далечната ѝ страна
Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир? Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир?
Чете се за: 03:37 мин.
Астрономи откриха ключови елементи за живота на сатурновата луна Енцелад Астрономи откриха ключови елементи за живота на сатурновата луна Енцелад
Чете се за: 04:05 мин.
Откриха изображения на животни на 12 000 години в пустинята на Саудитска Арабия Откриха изображения на животни на 12 000 години в пустинята на Саудитска Арабия
Чете се за: 01:50 мин.
Китайски учени поставиха световен рекорд с магнитно поле, 700 000 пъти по-силно от това на Земята Китайски учени поставиха световен рекорд с магнитно поле, 700 000 пъти по-силно от това на Земята
Чете се за: 02:22 мин.
България подкрепи инициативите на ООН за безопасен и надежден изкуствен интелект България подкрепи инициативите на ООН за безопасен и надежден изкуствен интелект
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Потопът в Елените: Има хора, които отказват да се евакуират Потопът в Елените: Има хора, които отказват да се евакуират
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Обстановката в Царево остава затруднена заради проливните дъждове Обстановката в Царево остава затруднена заради проливните дъждове
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Срутила се скална маса блокира пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Започва поетапното пускане на парното в Перник
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
На фона на преговори за примирие: Израел скърби за жертвите от...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ