Ще бъде разработена българска система за борба с дроновете

Николай Минков от Николай Минков
Сигурност и правосъдие
дрон
Снимка: илюстративна
Министерството на отбраната ще възложи на фирми от Българския военнопромишлен комплекс разработката на родна система за борба с дроновете, заяви военният министър Атанас Запрянов по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия. Той поиска от депутатите и подкрепа парите по европейската програма SAFE за превъоръжаване да бъдат извадени от рамката на бюджета на министерството за следващата година за да има допълнително средства за модернизация на армията.

Атанас Запрянов- министър на отбраната: "В България има такъв технологичен потенциал. Трябва да бъда структурирано тяхното усилие. Затова ние сме изготвили технически задания за 4 типа антидрон системи, които ще бъдат възложени чрез Министерството на иновациите и растежа за развой от български технологични компании до прототип и след кота се реализират прототипите ще имаме национален средства , които ще можем да доставим от българската отбранителна индустрия за нуждите , включително на Стената срещу дронове."

