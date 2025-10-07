"Спаси София" предлага 3 млн. лв. заем за общинското дружество "Софтекострой"

Институциите призовават отпадъците да се изхвърлят разделно и без големи габарити
София затъва все по-бързо в боклуци. Контейнерите преливат, а кризата се усеща все по-осезаемо. Хората се притесняват от екокатастрофа. Институциите призовават отпадъците да се изхвърлят разделно и без големи габарити.
Трети ден боклукът от двата столични района – "Люлин" и "Красно село" – се извозва само с малки камиончета, което е крайно недостатъчно.
От "Спаси София" предлагат да се отпусне до 3 млн. лева заем на общинското дружество "Софтекострой".
В местния парламент изслушват заместник-кмета по екология, както и изпълнителния директор на дружеството.
Борис Бонев, общински съветник "Спаси София": "Внесохме в деловодството доклад за отпускането на заем в размер на 3 млн. лв. на общинското дружество "Софтекострой", като изрично е записано, че тези средства може да се използват за закупуването на техника и кофи за боклук."
"Софтекострой" от 2019 г. всяка година изпраща по две писма, в които казва – много ни е тежко техническото състояние, дайте ни пари, за да си купим техника, за да може да сме адекватни, да помагаме, да реагираме при кризи. Честно казано, аз бих квалифицирал като хипербезотговорно, ако някой в момента не подкрепи всяко едно усилие за изграждане на общински капацитет. И нека да е ясно – това е първата стъпка за решаване на зависимостта от фирми на Вълка, а за съжаление, може би в бъдеще и от фирми на Таки."