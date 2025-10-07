Критични преговори във Франция: Макрон даде срок на Льокорню до утре вечер

Критични часове за Франция. Ден след изненадващата си оставка, министър-председателят Себастиан Льокорню започва нови преговори в опит да осигури подкрепа за предложения от него кабинет до утре вечер.

Крахът на опита за сформиране на нов кабинет постави Макрон под засилен натиск да насрочи нови избори и дори самият той да подаде оставка. Часове след оставката на Льокорню френската телевизия "Бе Еф Ем Те Ве" разпространи кадри с Макрон как се разхожда край брега на Сена.

Сцената провокира сравнения с Шарл дьо Гол, който се оттегля в самота в Ирландия след оставката си и символизира растящата изолация на президента Макрон. Днес Льокорню ще се опита да си върне подкрепата на консервативната партия "Републиканците" на Брюно Ретайо, които се оттеглиха заради изненадващото за тях назначаване в новия кабинет на Брюно Льо Мер - един от най-яростните врагове на десницата.

Бившият финансов министър Льо Мер е обвиняван за гигантския дълг на страната - основния проблем и пред новия кабинет.