Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират
Остава в сила и бедственото положение в района
Заради прогнозата за още по-обилни валежи Царево се готви да се справи с опасността.
- В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Вчера беше активирана системата BG-Alert с предупреждение за хората за влошаване на метеорологичната обстановка. От щаба призоваха хората, които живеят край дерето, превантивно да напуснат домовете си поне до четвъртък.
Цялата налична техника почиства приоритетно най-критичните места, затлачени от наводнението преди дни. Остава в сила и бедственото положение в района. А в Община Приморско продължава изпомпването на вода от язовир Ново Паничарево, където водата достигна до около метър преди преливника. Помпи с дебит от 400 литра в секунда прехвърлят вода към язовир "Ясна поляна", където все още има свободен обем.