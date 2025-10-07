БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират

Остава в сила и бедственото положение в района

Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират
Заради прогнозата за още по-обилни валежи Царево се готви да се справи с опасността.

Вчера беше активирана системата BG-Alert с предупреждение за хората за влошаване на метеорологичната обстановка. От щаба призоваха хората, които живеят край дерето, превантивно да напуснат домовете си поне до четвъртък.

Цялата налична техника почиства приоритетно най-критичните места, затлачени от наводнението преди дни. Остава в сила и бедственото положение в района. А в Община Приморско продължава изпомпването на вода от язовир Ново Паничарево, където водата достигна до около метър преди преливника. Помпи с дебит от 400 литра в секунда прехвърлят вода към язовир "Ясна поляна", където все още има свободен обем.

# Царево #бедствие #евакуация

