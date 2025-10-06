В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си

Община Царево призова всички, които живеят в рискови зони, да напуснат домовете си. Районът се готви за интензивни валежи през следващото денонощие. Беше активирана системата BG-ALERT с предупреждение за хората за влошаване на метеорологичната обстановка.

Системата BG-ALERT предупреди хората в района на Царево, че се очакват големи количества дъжд. Преживели вече две водни бедствия в рамките на две години, хората се приготвят за нова приливна вълна.

Стоян Славов: „Всичко на по-високо и това е. Спасяваме се. Кой както може, както намери за добре. Прехвърлили сме, изчистили сме всичко, дано този път да е по-спокойно“. Николай Киров: „И се чудим колко вода ще дойде, как ще е. Аз за мен не се притеснявам, но за майка ми…просто голямо притеснение. Тук никога не е влизало вода, но и тук влезе“.

От щаба призоваха хората, които живеят край дерето превантивно да напуснат домовете си поне до четвъртък.

– „Каквото е писано това е. БНТ: Тук ли ще останете? – Да, къде да ходим. БНТ: Не ви ли притеснява? – Какво ще ме притеснява“.

гл. инспектор Кирил Киряков: „Пред нас предизвикателствата са да обезопасим местата, на които има вероятност да се повтори това нещо. Призоваваме просто гражданите да бъдат по-отговорни, да изпълняват препоръките и разпорежданията на пожарната и полицията. Никой от нас не им мисли лошото, просто да имат чувство за самосъхранение“.

Цялата налична техника почиства приоритетно най-критичните места, затлачени от наводнението преди дни.

Денис Диханов, зам.-кмет на Община Царево: „Най-спешно е дерето на река Черна, минаваща тук през града, както и дерето, което води към нея. Работи се още от 3-ти веднага след дъжда. Вярвам, че каквото сме предвидели да бъде почистено в тези дни, ще се довърши днес“.

В ход е изграждането на обходен път край срутилият се мост край село Изгрев, който блокира пътя към Малко Търново. Строено през 60-те съоръжението не е издържало на приливната вълна.

инж. Митко Порязов, директор на Областното пътно управление - Бургас: „По новите изисквания и стандарти ще бъде изградено ново съоръжение, изцяло ново по съвременен метод, така че ще бъде устойчиво и ще устои вече и на такива наводнения“.

Бедственото положение в Царево остава в сила.