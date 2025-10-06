Царево в очакване на нови интензивни валежи, активират BG-ALERT
Спешно се почистват деретата и реките, затлачени от дървета и скални маси, след наводнението от петък
Снимка: БТА
Днес се очаква да бъде активирана системата БГ-Алърт и в района на Царево. Причината е предупреждение за интензивни валежи през следващото денонощие.
Междувременно спешно се почистват деретата и реките, затлачени от дървета и скални маси след наводнението от петък.
снимки: БТА
С най-сериозни поражения са Изгревско дере и река Черна, която минава през града. Аварийните екипи са в пълна готовност при влошаване на метеорологичната обстановка.