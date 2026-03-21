БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Авиоиндустрията е в тежка криза заради войната в Близкия изток

от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Запази
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Авиоиндустрията е в хватката на най-тежката си криза от пандемията насам, тъй като войната в Близкия изток отмени полети, изтри над 50 милиарда долара от пазарната стойността на най-големите превозвачи в света и дори повдигна въпроса за недостиг на гориво, пише "Файненшъл таймс".

С навлизането на конфликта в четвърта седмица, ръководителите в бранша алармираха за последиците за индустрията, изложена на продължително покачване на цените на петрола, прекъсване на работата на летищата в Персийския залив и потенциален удар върху глобалното търсене.

Пътниците по маршрути далеч отвъд Персийския залив ще се сблъскат с рязко увеличение на цените на билетите през следващите месеци, тъй като авиокомпаниите се опитват да защитят печалбите си. Цените на авиационното гориво, които представляват една трета от разходите на авиокомпаниите, се удвоиха, откакто САЩ и Израел започнаха атаките си срещу Иран миналия месец и все още се покачват. Въпреки че много превозвачи са застраховани срещу колебания в цените на петрола, ръководителите в бранша предупредиха, че рязкото покачване на цената на авиационното гориво този месец ще ги принуди да повишат цените на билетите.

Като знак за тревога на инвеститорите, 20-те най-големи публично листвани авиокомпании са загубили около 53 милиарда долара от пазарната си стойност от срива на акциите от началото на войната, според изчисления на "Файненшъл таймс".

#войната в Близкия изток #"Файненшъл таймс" #авиоиндустрия

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ