Александър Джартов: Към момента оперативната обстановка е относително спокойна

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Към настоящия момент има 51 населени места без ток в Трънско

александър джартов момента оперативната обстановка относително спокойна
Към момента оперативната обстановка е относително спокойна. Това заяви директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" Александър Джартов във връзка с усложнената метеорологична обстановка.

Екипите на пожарната работят по 30 сигнала, 8 от тях са свързани с отстраняване на паднали дървета и отводняване на различни обекти.

„Като цяло за момента няма усложняване на оперативната обстановка, продължават нашите екипи да работят по отстраняване на отломките от наводнението в Елените“, каза Джартов.

Във връзка с това, че за утре се очаква червен код за опасно време Джартов, каза, че екипите са мобилизирани.

„Имаме подсилено дежурство, техниката е в изправност, през нощта ще имаме патрулиране в местата, където е обявен червен код, така че да може своевременно при нас да постъпва информация и да реагираме“, обясни Джартов.

От думите на шефа на пожарната стана ясно, че обстановката в Трънско се нормализира.

„Към настоящия момент има 51 населени места, които са без електрозахранване, всички паднали дървета, които възпрепятстваха движението на територията на община Трън са премахнати, възстановено е и водоснабдяването за Трън“, обясни още той.

Евакуация в района за момента не се налага, каза още Джартов.

Има данни за 200 евакуирани от Елените, каза главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция „Национална полиция". По думите му в момента компетентните институции извършват проверка по случая в Елените и законността на имотите на територията на комплекса.

„От днес там е абсолютно ограничено и забранено движението на гражданите. Засега това ще е до сряда, когато ще има заседание на щаба“, обясни Захари Васков.

Той призова хората да спазват указанията на органите на реда.

