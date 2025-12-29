БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

25-годишен удари патрулка при опит да избяга от проверка в Горна Оряховица

В Горна Оряховица 25-годишен шофьор удари полицейска патрулка при опит да избяга от проверка.

В неделя вечерта полицейски екип опитал да спре кола, която се движела рисково по едно от най-натоварените кръстовища в града. Шофьорът обаче не спрял на полицейската палка, след което последвала гонка.

Автомобилът се качил на тротоар, ударил патрулката и полицейски служител. Шофьорът избягал от колата и успял да се скрие в дома си, където по-късно е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

