25-годишен удари патрулка при опит да избяга от проверка в Горна Оряховица

В Горна Оряховица 25-годишен шофьор удари полицейска патрулка при опит да избяга от проверка.

В неделя вечерта полицейски екип опитал да спре кола, която се движела рисково по едно от най-натоварените кръстовища в града. Шофьорът обаче не спрял на полицейската палка, след което последвала гонка.

Автомобилът се качил на тротоар, ударил патрулката и полицейски служител. Шофьорът избягал от колата и успял да се скрие в дома си, където по-късно е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.