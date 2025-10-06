БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Запази

Как градът се готви за новите дъждове? 

Слушай новината

Районът на Царево се готви за интензивни валежи през следващото денонощие. Беше активирана системата BG-ALERT с предупреждение за хората за влошаване на метеорологичната обстановка.

Как градът се готви за новите дъждове?

Системата BG-ALERT предупреди хората в района на Царево, че се очакват големи количества дъжд. Преживели вече две водни бедствия в рамките на две години, хората се приготвят за нова приливна вълна.

Стоян Славов: "Всичко на по-високо и това е. Спасяваме се. Кой както може, както намери за добре. Прехвърлили сме, изчистили сме всичко, дано този път да е по-спокойно".

Николай Киров: "И се чудим колко вода ще дойде, как ще е. Аз за мен не се притеснявам, но за майка ми…просто голямо притеснение. Тук никога не е влизало вода, но и тук влезе".

От щаба призоваха хората, които живеят край дерето превантивно да напуснат домовете си поне до четвъртък.

"Каквото е писано това е".

Тук ли ще останете?

"Да, къде да ходим?".

Не ви ли притеснява?

"Какво ще ме притеснява".

гл. инспектор Кирил Киряков: "Пред нас предизвикателствата са да обезопасим местата, на които има вероятност да се повтори това нещо. Призоваваме просто гражданите да бъдат по-отговорни, да изпълняват препоръките и разпорежданията на пожарната и полицията. Никой от нас не им мисли лошото, просто да имат чувство за самосъхранение".

Цялата налична техника почиства приоритетно най-критичните места, затлачени от наводнението преди дни.

Денис Диханов, зам.- кмет на Община Царево: "Най-спешно е дерето на река Черна, минаваща тук през града, както и дерето, което води към нея. Работи се още от 3-ти веднага след дъжда. Вярвам, че каквото сме предвидели да бъде почистено в тези дни, ще се довърши днес".

В ход е изграждането на обходен път край срутилия се мост край село Изгрев, който блокира пътя към Малко Търново. Строено през 60-те съоръжението не е издържало на приливната вълна.

снимки: БТА

инж. Митко Порязов, директор на Областното пътно управление - Бургас: "По новите изисквания и стандарти ще бъде изградено ново съоръжение, изцяло ново по съвременен метод, така че ще бъде устойчиво и ще устои вече и на такива наводнения".

Бедственото положение в Царево остава в сила.

#потоп по Черноморието #потоп в Царево

