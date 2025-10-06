Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре

За цяла Южна България днес е в сила предупреждение от втора степен оранжев код за опасно време.



В Западна, Централна Северна и Североизточна България в сила е предупреждение от първа степен - жълт код.

Влошаването на времето ще продължи през цялото денонощие като за утре е обявена на-високата опасност - червен код за Черноморието, като са възможни наводнения, разливи на реки и прииждане на дерета.