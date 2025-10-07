БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

Жълт и оранжев код за значителни валежи в понеделник

Чете се за: 02:00 мин.
Жълт и оранжев код за значителни валежи в понеделник
Снимка: БТА
Днес ще бъде облачно и дъждовно. Следобед валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде до умерен. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11°, в София - около 7. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15°, в източните райони - до 18 - 20°, в София - около 10.

По Черноморието в сутрешните часове облачността ще бъде незначителна, но бързо ще се увеличи и към обяд вече ще е облачно. След обяд ще започнат и валежи, които вечерта ще се усилят. През нощта срещу вторник се очакват интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 21°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700 - 1800 метра от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2.

Във вторник и сряда ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни на места в Източна и Северна България. Ще духа умерен и временно силен северозападен, в източната половина от страната - североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10 и 15°, а минималните - между 5 и 10.

В четвъртък валежите ще спрат, но облачността ще е все още предимно значителна. Вятърът ще отслабне. Дневните температури ще се повишат с 4 - 5 градуса.

