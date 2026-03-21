Президентът Йотова: Наш дълг е да завещаем на младите хора на България мир и възможност да развиват талантите си

Държавният глава беше гост на празника на Кюстендил „Кюстендилска пролет“

Президентът Йотова: Наш дълг е да завещаем на младите хора на България мир и възможност да развиват талантите си
В тревожното време, в което живеем, бъдещето е надежда, но и дълг да завещаем на нашите млади хора мир и възможност да развиват своите таланти. С тези думи държавният глава Илияна Йотова се обърна към жителите и гостите на Кюстендил по време на празника на града „Кюстендилска пролет“, съобщиха от пресцентъра на президентството.

"Нека с първите дни на пролетта си пожелаем дни, изпълнени с много успехи, които ще бъдат наше общо дело", заяви Илияна Йотова.

По думите ѝ, когато българите са обединени, няма трудност и проблем, които да не могат да бъдат преодолени.

"Само тогава можем да вървим напред и да дадем на децата си тази България, която искаме“, допълни тя.

Президентът подчерта богатата история на Кюстендил.

„Тук са хилядолетната Пауталия, неповторимата творческа енергия на Владимир Димитров – Майстора, домът на доблестния Димитър Пешев. Тук са едни от най-благодатните овощни градини на България“, отбеляза Илияна Йотова.

„Когато уважаваме българската земя, когато се грижим за нея, тя ни се отплаща щедро. Когато настъпва пролетта, вие със своя труд правите така, че плодовете да берем всички ние“, обърна се към кюстендилци президентът.

Държавният глава открои 60-годишната традиция на конкурса „Кюстендилска пролет“. Девойката, която ще носи титлата, както и двете ѝ подгласнички бяха представени на днешното събитие.

„Вие сте посланици на кюстендилската и на българската хубост“, обърна се към момичетата Илияна Йотова.

Тя поздрави кмета на Кюстендил Огнян Атанасов и общинското ръководство, че тази юбилейна година е посветена на децата и младите хора.

