Съдбата на ловните кучета в Испания - природозащитници искат промени

Природозащитни организации в Испания настояват за промяна на законодателството и ловните кучета да бъдат третирани като домашни любимци. Според статистиката всяка година десетки хиляди ловни кучета в страната са изоставяни.

Според законите за домашните любимци собственици им могат да получат глоба до 50 000 евро, ако не се отнасят добре с тях или ги изоставят. Това обаче не важи за ловните кучета.

Ловци защитават практиките си с аргумента, че кучетата живеят в естествена среда и са добре обгрижвани. Въпреки това признават, че има случаи, в които животните са изоставяни или дори убивани, когато вече не са полезни за лов.

В приютите често има по-възрастни ловни кучета, изоставени след края на ловния сезон. След осиновяване те вече са под защитата на по-строгите закони за домашни любимци.

Експерти подчертават, че освен законодателни промени, е нужна и промяна в отношението към животните.

Текст: Виктория Коева, стажант-репортер