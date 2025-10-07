Шведската екоактивистка Грета Тунберг беше депортирана от Израел заедно с още 170 активисти от хуманитарната флотилия Сумуд. Задържаният българин Васил Димитров също е сред тях.

160 от тях, сред които е и Грета Тунберг, вече пристигнаха в Гърция. Останалите са насочени към Словения. Не е ясно на кой от двата полета е българинът.

По-голямата част от членовете на флотилията вече са депортирани, след като корабите ѝ бяха задържани от израелски военноморски сили в открито море. Активистите се оплакаха от нехуманно поведение от страна на израелската армия. Тел Авив отхвърли обвиненията и заяви, че правата на задържаните са били спазени.

Днес се навършват две години от атаката на Хамас срещу Израел, която започна войната в Газа - кървавият конфликт, който вече е взел десетки хиляди жертви.