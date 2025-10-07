Войната в Газа: Преговорите продължават в Египет

Преговорите за примирие в Газа по американския план ще продължат днес в египетския град Шарм ел-Шейх.

Палестинска делегация съобщи пред "Би Би Си", че сесиите са фокусирани върху създаването на полеви условия за размяна на всички израелски заложници в замяна на част от палестинските. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху каза, че се надява в идните дни да оповести освобождаването на заложниците.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи пред медии, че шансът за постоянно споразумение е "доста голям".