Девета глобална конференция за винен туризъм на ООН се проведе в Пловдив

Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
девета глобална конференция винен туризъм оон проведе пловдив
Снимка: БТА
Реколтата от грозде тази година е с много добро качество, но като количество ще е по-малка от мината година. Очаква се около 85 тона грозде да влезе за преработка в българските винарски предприятия. Голяма част от тях имат добри условия за винен туризъм. Данните бяха изнесени по време на Деветата глобална конференция за винен туризъм на ООН, домакин, на която тази година е Пловдив.

България е една от най-добрите дестинации за винен туризъм. От 363 винарски предприятия у нас, над 62 могат да се развиват в сектора на туризма, стана ясно по време на конференцията.

Мирослав Боршош – министър на туризма: "България отдавна произвежда, не само качествено вино, но и го прави на места които са много красиви и са свързани с културата, с историята ни, с много традиции. На картата на световния винен туризъм след страни като Аржентина, Чили, Испания, Италия, България да е домакин на глобалната конференция за винен туризъм означава, че сме напреднали много."

Българското вино и кулинария са скрито съкровище, което ще бъде открито от чуждестранните туристи, заявиха от Световната организация по туризъм към ООН.

Зураб Пололикашвили – генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН: "Българските вина и кухня не са толкова популярни по-света, колкото заслужават и подобни форуми ще помогнат хората по света да научат за тях и да посетят страната ви, защото заедно с културата, фолклорната музика и традициите са уникални за района, и хората ще оценят цялостното преживяване."

Над 15 африкански държави купуват големи количества българско вино.

Красимир Коев – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното: "За съжаление това, което ние изнасяхме в предишни години към руския, украинския и китайския пазар, трудно ще го достигнем. Доста по-малки количества европейско вино, не само българско европейско вино вече се изнася за Китай."

Над 1 милиард лева евросредства са постъпили в лозаро-винарския бранш.

