БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без...
Чете се за: 02:22 мин.
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази
пореден абсурд столичното летище бил съблечен член арменска делегация
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Арменска делегация е била спряна и проверена на софийското летище, а единствената жена в нея дори е била съблечена. Официалните лица дошли в България по покана на колегите си от община Нови пазар за побратимяването на двата града. Когато кацнали на родна земя обаче арменските общинари, начело с кмета, били щателно претърсени, въпреки че имали визи и официална покана.

С полет от Ереван до София на родна земя в малките часове 1 октомври кацат кметът на община Ани - средновековната столица на Армения, и неговият екип, по покана на община Нови пазар. През това време на софийското летище ги чакат домакините им, включително заместник-кметът на Нови пазар. Делегацията обаче се бави необичайно дълго.

Карен Алексанян, арменски бизнесмен: "Обажда се кметът на арменската община от границата, казва, че има някакъв проблем, после слушалката я взе служител на "Гранична полиция" - какви са тези хора? Аз им казвам - ще пристигат в България като гости, по покана на община Нови пазар. И ги помолих да ги посрещнат като гости. След час и половина-два излизат членовете на делегацията. След като граничарите говориха и със зам.-кмета, влизат вътре и започват да ги претърсват по най-безскрупулен начин. Общинска съветничка е накарана да се съблече."

По думите на Алексанян, който осъществява връзката с арменските общинари преди и по време на визитата им, граничарите се усъмнили в намеренията на делегацията:

"Главният секретар на общината беше вкаран в друга стая и са му казали - ти имаш друг билет, искаш да бягаш. И това при положение, че имат мултивиза за три месеца, и той отговаря, че има обратен полет на 4 октомври. Разопаковат им целия багаж, даже чупят рамка на картина, която носели. Според мен е поръчка - защото не е присъщо на българина така да посреща гости."

След този случай делегацията поема към Нови пазар и въпреки станалото на летището, все пак двата града се побратимяват. В позиция до "По света и у нас" кметът на Нови пазар Георги Георгиев заявява, че случилото се е грозен акт и настоява за извинение от органите.

Отговор от "Гранична полиция" все още липсва. От посолството на Армения у нас са изпратили и нота до Министерството на външните работи, но от ведомството посочиха, че такава все още не е получена.

#арменска делегация #летище "Васил Левски" – София

Последвайте ни

ТОП 24

Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
1
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
2
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Ограничават достъпа до Елените
3
Ограничават достъпа до Елените
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
4
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
5
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Активираха системата BG-ALERT в Елените
6
Активираха системата BG-ALERT в Елените

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Регионални

Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без ток от четвъртък
Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без ток от четвъртък
Кризата с боклука - търси се решение на проблема Кризата с боклука - търси се решение на проблема
Чете се за: 02:57 мин.
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:25 мин.
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
Чете се за: 07:17 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Добрич Задействаха системата BG-ALERT в Добрич
Чете се за: 00:42 мин.
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от толкамерите до днес Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от толкамерите до днес
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без ток от четвъртък Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без ток от четвъртък
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Кризата с боклука - търси се решение на проблема
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ