Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без ток от четвъртък

Четвърти ден 26 села в Трънско са без ток и мобилни комуникации. Пожарникари, горски и екипи на електроразпределителното дружество разчистват паднали дървета и клони, за да възстановят захранването. Все още има неразчистени пътища.

В този фургон се помещава кметството на село Глоговица. Електрозахранването към него е възстановено. В дома на кметския наместник обаче електричество няма от четвъртък вечерта.

Стоян Стоянов, кметски наместник на с. Глоговица: "Пакет от 30 свещи от четвъртък досега са останали 5. И добре, че сме на твърдо гориво с печка и така. Готви на печката вътре. Свещи и 8 часа като се стъмни си лягаме. Горе-долу около 20 къщи нямат ток в Глоговица от общо 13 махали."

Днес приятел на кметския наместник му е заел генератор. Юлиан обаче няма този късмет.

Юлиан Андонов: "Баща ми е 90% инвалид, брат ми е 90% инвалид. Нищо не можем да направим. Всичко е тотал. Изхвърлихме маса месо, продължаваме да изхвърляме."

По данни на Община Трън в 9 от 51 села токът е възстановен частично. В 26 села обаче захранване все още няма.

Цветислава Цветкова, кмет на Община Трън: "Може би около 250-300 лица са без електрозахранване, но това е относителна бройка. Тъй като по население имаме хора, които нямат постоянен и настоящ адрес. Така, че може би и бройката на хората, които нямат електрозахранване да е по-голяма."

От енергодружеството заявиха, че на терен има около 100 души, които съвместно с пожарната и служители на общината разчистват падналите дървета и клони от електропреносната мрежа, но във вече почистени участъци отново падат дървета, което затруднява работата на екипите.