БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без...
Чете се за: 02:22 мин.
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без ток от четвъртък

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

Пожарникари, горски и екипи на енергото разчистват паднали дървета и клони, за да възстановят захранването

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Четвърти ден 26 села в Трънско са без ток и мобилни комуникации. Пожарникари, горски и екипи на електроразпределителното дружество разчистват паднали дървета и клони, за да възстановят захранването. Все още има неразчистени пътища.

В този фургон се помещава кметството на село Глоговица. Електрозахранването към него е възстановено. В дома на кметския наместник обаче електричество няма от четвъртък вечерта.

Стоян Стоянов, кметски наместник на с. Глоговица: "Пакет от 30 свещи от четвъртък досега са останали 5. И добре, че сме на твърдо гориво с печка и така. Готви на печката вътре. Свещи и 8 часа като се стъмни си лягаме. Горе-долу около 20 къщи нямат ток в Глоговица от общо 13 махали."

Днес приятел на кметския наместник му е заел генератор. Юлиан обаче няма този късмет.

Юлиан Андонов: "Баща ми е 90% инвалид, брат ми е 90% инвалид. Нищо не можем да направим. Всичко е тотал. Изхвърлихме маса месо, продължаваме да изхвърляме."

По данни на Община Трън в 9 от 51 села токът е възстановен частично. В 26 села обаче захранване все още няма.

Цветислава Цветкова, кмет на Община Трън: "Може би около 250-300 лица са без електрозахранване, но това е относителна бройка. Тъй като по население имаме хора, които нямат постоянен и настоящ адрес. Така, че може би и бройката на хората, които нямат електрозахранване да е по-голяма."

От енергодружеството заявиха, че на терен има около 100 души, които съвместно с пожарната и служители на общината разчистват падналите дървета и клони от електропреносната мрежа, но във вече почистени участъци отново падат дървета, което затруднява работата на екипите.

#Община Трън #Трънско #населени места без ток #без ток

Последвайте ни

ТОП 24

Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
1
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
2
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Ограничават достъпа до Елените
3
Ограничават достъпа до Елените
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
4
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
5
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Активираха системата BG-ALERT в Елените
6
Активираха системата BG-ALERT в Елените

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Регионални

Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
Пореден абсурд на столичното летище: Защо е бил съблечен член на арменска делегация?
Кризата с боклука - търси се решение на проблема Кризата с боклука - търси се решение на проблема
Чете се за: 02:57 мин.
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:25 мин.
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
Чете се за: 07:17 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Добрич Задействаха системата BG-ALERT в Добрич
Чете се за: 00:42 мин.
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от толкамерите до днес Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от толкамерите до днес
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без ток от четвъртък Четири дни на свещи и фенери: 26 села в Трънско са без ток от четвъртък
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Кризата с боклука - търси се решение на проблема
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ