Европейският комисар по правосъдие: Престъпността става все по-дигитална и без граници

Иво Никодимов
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков подчерта, че ефективното правоприлагане трябва да опазва човешките права

европейският комисар правосъдие престъпността става все дигитална без граници
Престъпността става все по-дигитална и вече за нея няма никакви граници. Това констатира Европейският комисар по правосъдие Майкъл Макграт, който призова всички балкански държави да укрепят средствата си за съдебно сътрудничество, като сключат където е уместно работни споразумения с Евроджъст и Европейската прокуратура.

На четвъртия форум на главните прокурори от балканските държави, проведен в "Бояна", премиерът Росен Желязков подчерта, че ефективното правоприлагане трябва да опазва човешките права, демокрацията и върховенството на правото.

Еврокомисарят по правосъдие призова страните от Западните Балкани да прилагат изцяло Европейската заповед за арест и Европейската заповед за разследване и да използват пълноценно потенциала на съвместните екипи за разследване и Европейската съдебна мрежа.

Майкъл Макграт, еврокомисар по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защитата на потребителите: „В основата на това сътрудничество трябва да бъдат независими съдебни системи, които да могат да се справят със сложни разследвания и да реагират бързо на молби за правна взаимопомощ.“

Президентът на Евроджъст подчерта, че организацията вече е подкрепила над 40 съвместни разследвания в региона.

Михаел Шмид, президент на Евроджъст: „Противодействието на нелегалната миграция, организираната престъпност, измамите с криптовалути, тероризма, престъпленията срещу околната среда имат едно общо нещо – необходимостта от сътрудничество при разкриването им.“

Турският главен прокурор Мухсин Шентюрк посочи, че киберпрестъпността е една от най-динамичните и сложни области, пред които са изправени прокурорите днес.

Мухсин Шентюрк, главен прокурор към Върховния апелативен съд на Турция: „Измамите, изпирането на пари, незаконните транзакции с криптовалути, експлоатацията на деца и финансирането на тероризма вече се случват в дигитална среда и представляват заплаха за целия регион. Трафикът на хора също е свързан с тези дигитални дейности.“

Премиерът Росен Желязков даде пример с доброто сътрудничество между България и Турция по отношение на противодействието на нелегалната миграция.

Росен Желязков, министър-председател: „Пътят през Република Турция и България към страните от ЕС съставлява може би 99% от трасетата на трафикантите, които извършват тази дейност. Тук ролята на сътрудничеството е огромна, защото се работи в координация и със споделени информационни ресурси при повишена степен на доверие. Тогава тези канали, които предпоставят и други форми на организирана престъпна дейност, биват ефективно пресичани.“

И. ф. главен прокурор Борислав Сарафов предложи в региона да се създаде постоянна прокурорска платформа за оперативно сътрудничество, както и съвместни обучения за разследване на сложни международни казуси.

Борислав Сарафов, и. ф. главен прокурор: „Задължителна стъпка е съвместното изработване на конкретни предложения за осъвременяване и уеднаквяване на законодателството в страните от региона. Това считам за особено важно, включително с оглед новите проявни форми на престъпна дейност и необходимостта от сътрудничество.“

Според всички участници във форума вече нито една страна не може сама да се справи с модерната престъпност. Сътрудничеството вече трябва да бъде не само на хартия, но и реално на терен.

