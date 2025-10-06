БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Непреки преговори между Израел и Хамас - предпазлив оптимизъм сред международната общност

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Запази

Израел депортира задържаните чужденци при акцията с флотилията край Газа, сред тях и българинът Васил Димитров

непреки преговори израел хамас предпазлив оптимизъм сред международната общност
Слушай новината

Израел депортира задържаните над 170 чуждестранни граждани при акцията с хуманитарната флотилията край Газа. Сред тях е и българинът Васил Димитров. Активистите бяха задържани в четвъртък от израелските военноморски сили при опит да пробият морската блокада на Газа.

Начало на непреките преговори между Израел и Хамас в египетския курорт Шарм-ел-Шейх. С посредничеството на Съединените щати и Катар, ще бъде обсъден планът на американския президент Доналд Тръмп, и по-конкретно механизми за прекратяване на огъня, изтеглянето на израелските сили от Газа, условията за освобождаване на израелските заложници и размяна на затворници. Европейският съюз има желание да бъде част от плана на Тръмп, каза първият дипломат на Брюксел - Кая Калас.

Египетският курорт Шарм-ел-Шейх е домакин на поредните, непреки, преговори между Израел и радикалната палестинска организация Хамас. Целта е да бъде съгласуван планът за мир в Газа, предложен от президента Доналд Тръмп. Хамас се е съгласил на част от условията, но не на всички. Акцент в диалога ще бъде освобождаването на заложниците. Обикновените граждани и на двете страни в конфликта се надяват, но не смеят да вярват.

Атала Яги, разселен жител на Газа: "Целият свят се е обединил около идеята за край на войната, за спиране на огъня и за отделна Палестинската държава. Виждам слаба светлина в края на тунела. С Божията помощ, това ще е добре за всички."

Ейтан Грос, жител на Тел Авив: "Мисля, че ще усетим огромно облекчение. Плача за всеки освободен заложник. Ако има примирие, това ще бъде краят на една много мрачна глава от историята на нашата страна."

Процесът ще бъде много труден, ще изисква компромиси и от двете страни. Това каза бившият специален пратеник на ООН за Близкия Изток Николай Младенов в предаването "Светът и ние".

Николай Младенов, бивш специален пратеник наООН за Близкия Изток: "Аз съм внимателно оптимистичен....."

Според мнозина дипломати, Израел и Хамас никога не са били толкова близо до споразумение, но все още детайли, като разоръжаването на Хамас, за които няма консенсус.

Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия: "Тази седмица е решаваща за успеха на първата фаза, за освобождаването на заложниците, да може хуманитарна помощ да стигне до Газа, както и за договарянето на реално прекратяване на огъня. За постигането на тези цели всяко усилие си струва."

Междувременно, израелските удари в Газа продължат. По данни на здравното министерство в палестинския анклав, контролирано от "Хамас", само за последните 24 часа, в следствие на продължаващите израелски удари, са загинали 21 души.

#непреки преговори #Хамас срещу Израел #Ивицата Газа

Последвайте ни

ТОП 24

На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
1
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
2
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
3
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Ограничават достъпа до Елените
4
Ограничават достъпа до Елените
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
5
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
6
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Близък изток

Николай Младенов: Критичен момент за Близкия изток – натискът върху Израел и Хамас расте за постигане на споразумение
Николай Младенов: Критичен момент за Близкия изток – натискът върху Израел и Хамас расте за постигане на споразумение
В стремеж към мир: Непреки преговори между Хамас и Израел в Египет В стремеж към мир: Непреки преговори между Хамас и Израел в Египет
Чете се за: 01:17 мин.
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар
Чете се за: 01:10 мин.
Първи парламентарни избори в Сирия след падането на режима на Асад Първи парламентарни избори в Сирия след падането на режима на Асад
Чете се за: 01:10 мин.
Започват преговорите за освобождаване на израелските заложници в Газа Започват преговорите за освобождаване на израелските заложници в Газа
Чете се за: 03:02 мин.
Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски" Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ