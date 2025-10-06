Непреки преговори между Израел и Хамас - предпазлив оптимизъм сред международната общност

Израел депортира задържаните над 170 чуждестранни граждани при акцията с хуманитарната флотилията край Газа. Сред тях е и българинът Васил Димитров. Активистите бяха задържани в четвъртък от израелските военноморски сили при опит да пробият морската блокада на Газа.

Начало на непреките преговори между Израел и Хамас в египетския курорт Шарм-ел-Шейх. С посредничеството на Съединените щати и Катар, ще бъде обсъден планът на американския президент Доналд Тръмп, и по-конкретно механизми за прекратяване на огъня, изтеглянето на израелските сили от Газа, условията за освобождаване на израелските заложници и размяна на затворници. Европейският съюз има желание да бъде част от плана на Тръмп, каза първият дипломат на Брюксел - Кая Калас.

Египетският курорт Шарм-ел-Шейх е домакин на поредните, непреки, преговори между Израел и радикалната палестинска организация Хамас. Целта е да бъде съгласуван планът за мир в Газа, предложен от президента Доналд Тръмп. Хамас се е съгласил на част от условията, но не на всички. Акцент в диалога ще бъде освобождаването на заложниците. Обикновените граждани и на двете страни в конфликта се надяват, но не смеят да вярват.

Атала Яги, разселен жител на Газа: "Целият свят се е обединил около идеята за край на войната, за спиране на огъня и за отделна Палестинската държава. Виждам слаба светлина в края на тунела. С Божията помощ, това ще е добре за всички." Ейтан Грос, жител на Тел Авив: "Мисля, че ще усетим огромно облекчение. Плача за всеки освободен заложник. Ако има примирие, това ще бъде краят на една много мрачна глава от историята на нашата страна."

Процесът ще бъде много труден, ще изисква компромиси и от двете страни. Това каза бившият специален пратеник на ООН за Близкия Изток Николай Младенов в предаването "Светът и ние".

Николай Младенов, бивш специален пратеник наООН за Близкия Изток: "Аз съм внимателно оптимистичен....."

Според мнозина дипломати, Израел и Хамас никога не са били толкова близо до споразумение, но все още детайли, като разоръжаването на Хамас, за които няма консенсус.

Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия: "Тази седмица е решаваща за успеха на първата фаза, за освобождаването на заложниците, да може хуманитарна помощ да стигне до Газа, както и за договарянето на реално прекратяване на огъня. За постигането на тези цели всяко усилие си струва."

Междувременно, израелските удари в Газа продължат. По данни на здравното министерство в палестинския анклав, контролирано от "Хамас", само за последните 24 часа, в следствие на продължаващите израелски удари, са загинали 21 души.