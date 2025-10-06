48 000 шестокласници участваха в Националното входно изследване по математика

90% от четвъртокласниците в над 1600 училища в страната се включиха в Националното входно изследване по математика. Тест са направили около 48 000 деца.

Изпитът беше с продължителност 40 минути, включвайки 11 задачи с избираем отговор и 2 с кратък свободен отговор с практическа насоченост. Целта е да се провери нивото на знания, натрупани в пети клас.

Министерството на образованието подчерта, че оценките не са задължителни и могат да бъдат вписани само по преценка на учителя и със съгласието на ученика.

Няколко училища не успяха да участват поради лоши метеорологични условия. За тях ще бъде насрочена резервна дата.