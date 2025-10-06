Кризата с боклука - търси се решение на проблема

Кризата с боклука в двата столични района "Люлин" и "Красно село" се усеща все по-осезаемо. Кофите за боклук преливат, отпадъци се трупат вече и около контейнерите. Дъждът допълнително затруднява работата. От общината молят гражданите за разбиране, търпение и най-вече за съдействие. При възможност да се използват кофите за разделно събирани или да извозват боклука си до незасегнат от кризата район. Тя трябва да приключи до 19 октомври.

Още по обяд в столичния квартал "Красно село" контейнерите преливаха. А хората масово не знаеха какво да правят:

"БНТ: Как се справяте? НИКАК!" "Наша работа ли е да се справяме!!! Няма къде да го хвърля , защото нямам кола. БНТ: А знаете ли къде са аварийните контейнери? Не, даже не знам, че има такива. "Няма такива! Е как да няма , има 3. Не мога да ви кажа. БНТ: А вие като видите , че прелива, къде го изхвърляте? Отстрани на кофата."

Един от допълнителните контейнери в район "Красно село" е поставен на ул. "Коломан", точно пред входа на стадион "Славия". Хората още не са информирани за него и той е почти празен.

В голямото почистване днес главен герой беше бусчето на благоустройство и комунално стопанство "Красно село". Служителите на районното звено към общината обикаляха квартала, пълнеха бусчето и го разтоварваха на импровизираното сметище на ул. "Житница".



"Изхвърляме боклука и сега го прехвърляме в големия контейнер." "Който може сам идва! Затруднявате ли се? Разбира се, че се затрудняваме."

На същото място пристигаха и камионите на столичното предприятие за третиране на отпадъци. Оттук боклуците ще бъдат извозвани към завода. Всички общински служители молят гражданите поне да не изхвърлят едрогабаритни отпадъци в следващите две седмици.

Снимки: БТА

Драгомир Захариев, еколог "Красно село": "Хората е хубаво да се интересуват и просто като видят, че нещата не са добре, да не продължават да изхвърлят отпадъци и да си чистят мазета и тавани, само битов отпадък, нищо друго."

Третата аварийна кофа е на ул. "Булаир". В "Люлин" временните локации за събиране на битови отпадъци са 8. Всички те са отбелязани в Гугъл мапс.