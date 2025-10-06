БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кризата с боклука - търси се решение на проблема

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази

Очаква се кризата да приключи до 19 октомври

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кризата с боклука в двата столични района "Люлин" и "Красно село" се усеща все по-осезаемо. Кофите за боклук преливат, отпадъци се трупат вече и около контейнерите. Дъждът допълнително затруднява работата. От общината молят гражданите за разбиране, търпение и най-вече за съдействие. При възможност да се използват кофите за разделно събирани или да извозват боклука си до незасегнат от кризата район. Тя трябва да приключи до 19 октомври.

Още по обяд в столичния квартал "Красно село" контейнерите преливаха. А хората масово не знаеха какво да правят:

"БНТ: Как се справяте?

НИКАК!"

"Наша работа ли е да се справяме!!! Няма къде да го хвърля , защото нямам кола.

БНТ: А знаете ли къде са аварийните контейнери?

Не, даже не знам, че има такива.

"Няма такива!

Е как да няма , има 3.

Не мога да ви кажа.

БНТ: А вие като видите , че прелива, къде го изхвърляте?

Отстрани на кофата."

Един от допълнителните контейнери в район "Красно село" е поставен на ул. "Коломан", точно пред входа на стадион "Славия". Хората още не са информирани за него и той е почти празен.

В голямото почистване днес главен герой беше бусчето на благоустройство и комунално стопанство "Красно село". Служителите на районното звено към общината обикаляха квартала, пълнеха бусчето и го разтоварваха на импровизираното сметище на ул. "Житница".


"Изхвърляме боклука и сега го прехвърляме в големия контейнер."

"Който може сам идва!

Затруднявате ли се?

Разбира се, че се затрудняваме."

На същото място пристигаха и камионите на столичното предприятие за третиране на отпадъци. Оттук боклуците ще бъдат извозвани към завода. Всички общински служители молят гражданите поне да не изхвърлят едрогабаритни отпадъци в следващите две седмици.

Снимки: БТА

Драгомир Захариев, еколог "Красно село": "Хората е хубаво да се интересуват и просто като видят, че нещата не са добре, да не продължават да изхвърлят отпадъци и да си чистят мазета и тавани, само битов отпадък, нищо друго."

Третата аварийна кофа е на ул. "Булаир". В "Люлин" временните локации за събиране на битови отпадъци са 8. Всички те са отбелязани в Гугъл мапс.

#боклука на София #Столична община

Последвайте ни

ТОП 24

На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
1
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
2
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
3
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Ограничават достъпа до Елените
4
Ограничават достъпа до Елените
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
5
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
6
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Регионални

В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане във ваканционно селище След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане във ваканционно селище
Чете се за: 07:12 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Добрич Задействаха системата BG-ALERT в Добрич
Чете се за: 00:42 мин.
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от толкамерите до днес Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от толкамерите до днес
Чете се за: 00:35 мин.
"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в "По света и у нас" по БНТ "Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в "По света и у нас" по БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски" Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане във ваканционно селище
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане...
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски" Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ